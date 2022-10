Rozšíření obzorů zákazníků, říká Loula o tabulkách s porovnáním cen pohonných hmot na pumpách

Sobota je poslední den, kdy mohou čerpadláři v provozovnách vyvěsit tabulku s porovnáním cen pohonných hmot. Povinnost, která vychází z evropského nařízení, se týká jen čerpacích pump, které vedle benzinu a nafty prodávají také alternativní paliva, třeba stlačený zemní plyn. Detaily prozradil Českému rozhlasu Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Praha 14:13 15. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové opatření by mělo podle Václava Louly vést k větší informovanosti řidičů | Foto: Tomáš Krist | Zdroj: ČTK

Povinnost zveřejnit tabulku s cenami pohonných hmot mají pouze ty čerpací stanice, které prodávají alespoň jeden druh alternativního paliva. Kolika provozoven se toto nařízení v Česku týká?

Na začátek je třeba posluchačům připomenout, že jsou tady čtyři tisíce veřejných čerpacích stanic, které prodávají oba nebo více druhů standardních pohonných hmot kapalných, to znamená automobilové benziny a motorové nafty, ale je tady také 224 stanic veřejných se stlačeným zemním plynem a 956 stanic veřejných s LPG. Dále je tady zhruba 800 dobíjecích stanic.

Je potřeba to zmapovat a rozlišit, že některé tyto veřejné stanice s uvedeným alternativním sortimentem paliv jsou samostatné a některé jsou spojené právě s pohonnými hmotami. Ale v současné době bude mít zhruba tisícovka čerpacích stanici vyvěšenou tabulku s porovnáním cen pohonných hmot.

Já jsem to bleskurychle spočítala. Bez 20 jsou to dva tisíce stanic, které budou muset nějakou tabulku vyvěsit. Jaká paliva tedy budou porovnávat a jak často budou muset tu tabulku aktualizovat.

Vychází to ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva s cílem informovat spotřebitele a zajistit transparentnost cen paliv způsobem jednotný v celé unii.

Bude se to týkat ekologické kvality automobilového benzinu E5, v němž je pět procent biolihu, ekologické kvality motorové nafty, kde může být až do sedmi procent biosložky, a dále stlačeného zemního plynu jako alternativy zkapalněného ropného plynu (zkapalněný propan-butan) a bateriových elektrických vozů.

Dále je tam několik kategorií nejprodávanějších vozů a to znamená, je tam automobil nižší střední třídy, automobil nižší třídy, automobil střední třídy, automobil vyšší střední třídy a automobily u nás v Česku zvláště oblíbené, to jsou SUV.

Ministerstvo průmyslu a obchodu říká, že tabulka má sloužit k tomu, aby si lidé udělali představu o ekonomické výhodnosti vozidel s různými typy paliva. Myslíte si, že toto cenové srovnání někoho může přimět ke kroku, aby v prospěch úspornějšího tankování vyměnil vůz?

Mělo by to vést k informovanosti a k určitému rozšíření obzorů zákazníků. Ale pokud se rozhodnete, že si chcete koupit nebo dokonce vyměnit auto, které jste si koupil před rokem, tak je to poměrně složité.

Pokud se zákazník rozhodne pořídit si nové auto, tak bude podle mého názoru rozhodovat jeho socioekonomická situace, protože elektromobily jsou výrazně dražší a automobily na CNG, které mají v podstatě dvoupalivové pohony, jsou také o něco dražší. A dneska se musíme velice pečlivě podívat i na cenu zemního plynu.

Já si myslím, že chování zákazníka bude spíše takové, že půjde do autosalonu nebo do prodejny, která prodává značkové automobily, a tam se rozhodne, respektive musí ho prodejce přesvědčit, jaké auto si má koupit.