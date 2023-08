Přes šest milionů Ukrajinců uteklo ze země. ‚Pokud se nevrátí, může to být problém,‘ tvrdí ekonomové

Podle údajů Organizace spojených národů od začátku války na Ukrajině vycestovalo více než šest milionů Ukrajinců, hlavně do Evropy. Vláda v Kyjevě se začíná obávat, že část z nich se nikdy do země nevrátí. Podle ukrajinských ekonomů by to mohlo pro zemi v budoucnu představovat velký problém. Kyjev 16:46 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomové upozorňují na to, že není jasné, kolik lidí se případně bude chtít vrátit do poškozených měst (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Data, která zveřejnila OSN, ukazují, že do zahraničí odjelo 6,2 milionu Ukrajinců, a to především do Evropské unie. Dalších pět milionů lidí je tzv. vnitřně přesídlených – to znamená, že byli nuceni se přestěhovat, ale zůstali na ukrajinském území. Celkem tak muselo změnit své bydliště více než jedenáct milionů osob.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Více než jedenáct milionů Ukrajinců bylo nuceno změnit své bydliště, poslechněte si k tématu více

Zhruba patnáct procent z nich tvrdí, že se hodlají vrátit zpátky v nejbližších třech měsících. Návrat plánuje i dalších 67 procent uprchlíků, ti ale zatím neví kdy. Nevědí ani, zda se budou mít kam vrátit.

Podle ekonomů zatím uprchlická vlna na ukrajinský trh práce nemá výrazný vliv, do určité míry se to totiž kompenzovalo přílivem lidí z východu země na západ. Varují však před tím, kolik lidí se vrátí v případě, že v zemi bude mír.

Je podle nich otázkou, kolik lidí se bude chtít vrátit například do města bez elektřiny. V případě, že by třeba polovina zůstala v zahraničí, mohlo by to představovat velký problém.

There are more than 4 million refugees from Ukraine in Europe—-Eurostat pic.twitter.com/veegEPuJRd — Wolf (@Vuk02577707) August 12, 2023