V dozorčí radě ČEZ skončili předseda a další dva členové, svůj vliv posílilo ministerstvo financí

Pačes se o svém chystaném odvolání dozvěděl ještě před definitivním rozhodnutím valné hromady. Radiožurnálu pak řekl, že mu sice důvody nikdo nevysvětlil, svou teorii o tom, proč ho odvolali, ale má.

„Je to určitě i politický vliv, to je docela samozřejmé. Byl jsem nominantem pana (expremiéra Bohuslava) Sobotky, i když ne za sociální demokracii, ale nebyl jsem prostě brán jako Babišův člověk. To byl ten důvod. Ale nevím, to mně taky nikdo neřekl,“ prohlásil.

Valná hromada odvolala i nominanta sociálních demokratů Petra Poláka a lidovce Roberta Šťastného.

Pak zvolila tři nové členy, které navrhlo ministerstvo financí ovládané hnutím ANO. Jde o bývalého centrálního bankéře Lubomíra Lízala, úředníka ministerstva financí Karla Tylla a dosavadního šéfa výboru pro audit společnosti ČEZ Otakara Horu. Resort financí tak bude mít v dozorčí radě ČEZ většinu.

Ministerstvo tak celkem svými kandidáty obsadilo sedm míst z dvanácti.

Zbylá čtyři místa mají zaměstnanci a jedno zůstalo pro nominanta ČSSD. Tím je Zdeněk Černý, který byl doposud členem rady a ministerstvo mu tak jen prodloužilo mandát.

Vliv na ČEZ?

Designovaný premiér Andrej Babiš (hnutí ANO) ještě jako ministr financí v Sobotkově vládě uvedl, že na základě tehdejších koaličních dohod nominoval do dozorčí rady ČEZ za stát čtyři zástupce jeho resort, tři zástupci byli nominováni ČSSD a jeden KDU-ČSL.

Média v posledních letech častokrát spekulovala o tom, že Babiš chce svůj vliv v ČEZ navýšit.

Například loni v lednu nynější premiér uvedl, že zástupci ministerstva financí v dozorčí radě firmy hlasovali na konci roku 2016 proti prodloužení mandátu stávajícímu vedení firmy. Byli ale přehlasováni a dozorčí rada před Vánocemi 2016 potvrdila ve funkci předsedy představenstva ČEZ na další čtyři roky Daniela Beneše.

Dividenda 33 korun

Dozorčí rada ČEZ mimo jiné volí a odvolává členy představenstva firmy. Generálního ředitele pak volí představenstvo. Týdeník Respekt tento týden uvedl, že vůči Benešovi jsou v dozorčí radě společnosti loajální čtyři zástupci zaměstnanců.

Kromě personálních věcí řešila valná hromada i vyplácení dividend pro akcionáře. ČEZ jim vyplatí stejně jako loni dividendu 33 korun za akcii před zdaněním. Z loňského zisku tak firma mezi akcionáře rozdělí téměř 18 miliard korun, stát jako většinový akcionář získá zhruba 13 miliard.

Valná hromada navíc na základě návrhu ministerstva financí rozhodla, že společnost nevyplatí představenstvu a dozorčí radě takzvané tantiémy, tedy podíly na zisku. Tantiémy vedení společnosti nedostalo ani v předcházejících třech letech.