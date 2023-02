Zamrazilová: Neříkám, že si důchodce vyšší důchody nezaslouží, ve veřejných financích ale na to není

Vzorec pro výpočet valorizace penzí je třeba upravit. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekla členka bankovní rady České národní banky Eva Zamrazilová. Nechtěla řešit otázku, zda se má valorizace měnit v režimu legislativní nouze. Připomněla, že poměr průměrné penze k průměrné mzdě stoupl ze 40 na 50 procent. Důchodci nebyli zasaženi inflační vlnou, protože dostali plné kompenzace, dodala. Praha 13:53 26. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Zamrazilové je třeba upravit vzorec pro výpočet valorizace penzí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Neříkám, že si důchodce vyšší důchody nezaslouží, ve veřejných financích ale na to nejsou peníze,“ uvedla.

Další generace důchodců na tom bude výrazně hůř, potřebujeme reformu, říká sociolog Prokop Číst článek

Koalice chce navrhovanou novelu s omezením červnové valorizace penzí dokončit. Opoziční hnutí ANO a SPD chtějí přijetí zákona se sníženým mimořádným červnovým přidáním blokovat.

Podle nich je protiústavní, a to kvůli projednávání ve stavu legislativní nouze či kvůli retroaktivitě.

Penze se mají kvůli inflaci mimořádně valorizovat od června. Podle podkladů k návrhu by se podle nynějších pravidel zásluhový procentní díl důchodu zvedl o 11,5 procenta, průměrný starobní důchod by rostl o 1770 korun.

Vláda navrhuje jednorázově přidání omezit a navýšit zásluhový díl o 2,3 procenta a k tomu o 400 korun, průměrný starobní důchod by se navýšil o 760 korun. Zadlužení by se zbrzdilo o 19 miliard korun. Místo 34,4 miliardy na dluh navíc by se vyplatilo 15,4 miliardy korun.