Sociolog: Slevu na nepracujícího rodiče bych zrušil a peníze investoval do výstavby školek

Když se dozvídáme z úst ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL, že penze budou k prvnímu lednu řádně valorizované plně o inflaci a třetinu reálných mezd a mimořádné valorizace nahradí příspěvek k důchodu – jak se vám líbí takový návrh?

Já myslím, že je to dobře, protože teď ty důchody jsou oproti průměrným mzdám nejvyšší za dlouhou dobu, za 20 let. Skoro 50 procent penzí dosahuje výše průměrné mzdy. Valorizace se prostě musí snížit, aby se důchodový systém udržel třeba do roku 2060. Je nutné trochu snižovat náhradový poměr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Důchody jsou oproti průměrným mzdám nejvyšší za dvacet let, říká sociolog Daniel Prokop. Je podle něj správné, že vláda navrhla mimořádnou dávku místo mimořádné valorizace

Důchody rostou o inflaci, takže reálná životní úroveň důchodců poroste stejně i s touto valorizací. Ta valorizace o inflaci plus polovinu růstu mezd nad inflaci už asi byla neudržitelná.

Zároveň mimořádná dávka, kterou navrhla vláda místo mimořádné valorizace, je podle mě v podstatě dobře.

Abych to vysvětlil, pokud je pětiprocentní inflace, tak se valorizuje důchod už v průběhu roku. Vláda to zrušila a dala důchodcům na ten rok mimořádnou dávku. Což je dobře v tom, že ta dávka může více pomoct chudým důchodcům.

Poté se důchody na konci roku zvalorizují, jako by se nic nestalo. Mimořádná dávka v průběhu roku má větší flexibilitu v tom, komu pomůže. Na druhou stranu se tím mnoho neušetří, protože se důchody 1. ledna v novém roce opět zvalorizují.

Sociolog: Nezdravé věci by měly mít vyšší DPH, stejně jako pivo. V Česku je totiž daň jedna z nejnižších Číst článek

Zmíněný ministr práce a sociálních věcí také uvádí, že do předčasného důchodu budou moct lidé tři, nikoliv pět let před řádným termínem. Penze bude více zkrácená a koalice tohle plánuje doplnit povinností odpracovaných 40 let. Je to dobře?

Lidé, kteří chodí do předčasného důchodu, chodí v drtivé většině o tři roky dříve. Tudíž to, že se předčasný odchod zkrátí na tři roky, toho moc neovlivní. Já jsem vždy zastánce toho nedělat tak ostré hranice. Protože co když pracujete 39 a půl roku? Podle mě by bylo lepší za každých pět odpracovaných let předčasný odchod do důchodu méně penalizovat.

Co je dobře, je snížení odvodů v případě, že pracujete v důchodu. Na druhou stranu mi tento návrh přijde absurdní, protože lidem, kteří jsou ve věku předčasného odchodu do důchodu a pracují, ale penzi nečerpají, odvody snížit neumožní.

Vztahuje se totiž pouze na důchodce, kteří budou při práci čerpat penzi. Já bych naopak řekl, že by stát měl podporovat, aby lidé, kteří mohou a chtějí pracovat, pracovali.

Předčasný důchod s třetím pilířem

Bude ale moct člověk, který je v předčasném důchodu, být někde zaměstnaný?

Při odchodu do předčasného důchodu můžete čerpat svůj důchod a u toho pracovat, ale dostanete při tom penalizaci formou snížení vašeho důchodu. Přesné parametry výpočtu ale neznám.

Sociolog: S pětinou profesí umělá inteligence neudělá nic, jinde podle studií dokáže zastat polovinu činností Číst článek

V těch 40 letech zřejmě není započítána doba studia, takže se to týká spíše manuálně pracujících?

Ano, týká se to těch, kteří budou pracovat od 18 nebo od 20 let. Ale je nutno říct, že podmínka minimálně 40 odpracovaných let se týká pouze předčasného odchodu do důchodu. Na řádný vstup do důchodu 40 let pracovat nepotřebujete.

Kde je dnes debata o odchodech do důchodu u tzv. náročných profesí? Pokud nějaká je.

Vláda chce tento systém do svého návrhu začlenit. Něco z toho už dokonce je prosazené. Já se toho spíše bojím, protože kritéria, podle kterých se bude posuzovat náročnost profese, neznáme. Například u hasičů nebo zdravotníků se míra náročnosti velmi liší podle toho, o jakou profesi se jedná.

Než jednat o další formě předčasného odchodu do důchodu, bych spíše pro náročné profese zavedl třetí pilíř, do kterého by zaměstnavatel přispíval. Díky tomu by mohl člověk přestat pracovat dříve a čerpat z tohoto předdůchodového pilíře.

Byl bych tedy opatrný, protože pokud otevřete tuto Pandořinu skříňku náročných profesí, tak zjistíte, že podle odborových svazů a pracovníků, bude polovina všech profesí náročných.

‚Rodičák‘ brzdí redukci chudoby

Za rodičovský příspěvek a příspěvek na péči se teď dá pořídit méně věcí než v roce 2010. Upozorňuje na to studie institutu Idea CERGE-EI Akademie věd. Třeba z rodičovského příspěvku si nyní příjemci koupí o 10 % méně zboží a z příspěvku na péči dokonce o čtvrtinu. V čem je problém?

No, my nemáme automatickou valorizaci dávek. Ta studie ukazuje, že se obrovsky liší to, jak se ty dávky valorizují. Některé mají menší hodnotu než před 10 lety, některé mají naopak třeba jedenapůlnásobnou hodnotu.

Takže v tuto chvíli v tom je takový zmatek. Je samozřejmě otázka, jestli by ta valorizace měla být a automatická.

Sociolog: Všichni horníci se nemohou přeučit na IT specialisty. Je třeba podporovat nový průmysl a služby Číst článek

Podle inflace?

Spíše třeba podle průměrné mzdy než podle inflace. Ale je to otázka. Samozřejmě by to vytvářelo větší náklady, ale bylo by to nějakým způsobem předvídatelné. Takže možná v některých základních dávkách by podle mého názoru mohl být automat.

Co ukazuje tato studie, je zároveň to, že příspěvek na péči a rodičovský příspěvek tvoří dohromady asi jedno procento HDP. Jsou to zdaleka největší dávky v České republice a ten rodičovský, ten dostávají všichni. Všichni rodiče mohou těch 300 tisíc korun získat.

Zajímavé je to v tom, že na plošnou dávku, kterou dostane i milionář, vydáváme více než na všechny adresné dávky dohromady. To trochu omezuje to, jak dávky v České republice redukují chudobu.

My navíc dáváme na sociální dávky méně, než je běžné v zahraničí. Je to takový mýtus, že v Česku jde na sociální dávky hodně peněz.

Investice do školek

A taky jsou ty dávky vesměs komplikované, protože třeba tuto dávku můžou rodiče čerpat do čtyř let dítěte. Například Piráti prosazují dorovnání rodičovského příspěvku z 300 tisíc na alespoň 350 tisíc korun a pravidelnou valorizaci příspěvku v návaznosti na růst průměrné mzdy. Takhle to má být?

Valorizaci příspěvku bych zavedl, ale teď bych to spíše nezvažoval, protože máme deficit minimálně 300 miliard. Peníze jsou nyní spíše potřeba v kapacitě školek. Abyste dostal dítě do školky, když mu jsou dva až tři roky, je podle mě důležitější investice, než navyšovat rodičák.

Rodičovský příspěvek je stále lepší než sleva na nepracující manželku nebo manžela. Pokud totiž váš partner nepracuje, tak dostanete velkou daňovou slevu. Ročně tato sleva stojí stát asi pět miliard. Takže tuto dávku bych určitě zrušil a část z toho investoval do výstavby školek.