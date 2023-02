Nelákejme voliče na štědrost, na níž nemáme, míní ekonom. ‚Bere se důchodcům,‘ tvrdí odborář

Vláda chystá cenový pokles valorizace důchodů z 1770 na 760 korun, aby ušetřila státnímu rozpočtu 20 miliard. Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek ji kritizuje za nesmyslné snižování daní a přenášení odpovědnosti na důchodce. Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Štěpán Křeček zdůrazňuje, že náklady ekonomické krize musíme nést všichni, včetně penzistů. Praha 0:10 24. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda chystá cenový pokles valorizace důchodů | Zdroj: Profimedia

„Důstojnou penzi si zaslouží všechny generace. A abychom toho mohli dosáhnout, je třeba udělat změny ve valorizaci důchodů,“ uvádí v Pro a proti ekonom a poradce premiéra Štěpán Křeček.

Odborář Samek kritizuje, že v lednu zavedla vláda pro důchodce výchovné, ale o měsíc později jim tyto peníze chce na změně valorizace sebrat. „Matce dvou dětí s průměrným důchodem sebere přesně těch tisíc korun.“

„Hlavní argument ale je, že stát nemá problémy s důchody teď, ale za 20 let. Ovšem aktuální problém je 300 miliard dluhů, které nasekala předchozí a tato vláda tím, že nasekala řadu daňových úlev a upouštěla příjmy státního rozpočtu. A první, kdo to bude platit, jsou teď důchodci,“ dodává odborář.

Chystají se úpravy daní

Vláda na výběr daní nerezignuje a chystá úpravy některých daní, upozorňuje ekonom. „Ale je třeba řešit i přebujelé výdaje. V loňském roce se mzdy zaměstnanců snížily zhruba o desetinu, penze ale kompenzaci vůči inflaci měly absolutní. Nelze jednu skupinu obyvatel z inflace vyjmout, na řešení současných ekonomických problémů se budou muset podílet všechny generace.“

Samek opakuje, že stát vylévá z každého státního rozpočtu 300 miliard korun „osekaných“ příjmů. „Není pravdou, že by se letos měli dobře jen důchodci, ale i osoby samostatně výdělečně činné, protože pro ty platí velké daňové úlevy. Počítejme, kdo kolik do veřejných financí platí a zaměstnanci a důchodci platí zdaleka nejvíc.“

„Náhradový poměr mezi mzdou a důchodem byl v roce 2019 39 %. Nyní převyšujeme 46 %, penze jsou teď velice lukrativní pro současnou generaci penzistů a žádná další už je takové mít nebude. Hledejme dlouhodobě udržitelný konsensus, který zajistí důstojné stáří všem budoucím generacím,“ žádá ekonom.

Ten tvrdí, že valorizační tempo je třeba snížit. „Jinak nastolíme řeckou cestu, kdy penzisté dokonce živili lidi v produktivním věku, kteří neměli práci. Dopadlo to tak, že se důchody musely najednou snížit na polovinu, to nikdo nechce. Nestrkejme hlavu do písku před ekonomickou realitou a nelákejme populisticky penzisty a voliče na štědrost, když na ni nemáme,“ doporučuje Štěpán Křeček.

„Vláda pokračuje v nesmyslném snižování daní, ani nedokázala minulý rok vytěžit přiváté zisky, ale z valorizace si teď vzít chce. Vraťme se k daňové reformě minus dva roky zpátky a už si můžeme jen zaželet, že vláda nebyla schopna se minulý rok podílet na ohromných ziscích národních společností jako např. ČEZ,“ konstatuje Vít Samek.

