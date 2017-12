'Máme pořád málo.' S valorizací důchodů nejsou všichni senioři spokojeni

V roce 2018 se důchodcům zvýší penze v průměru o téměř čtyři procenta. Týká se to všech druhů důchodů - tedy kromě starobních také invalidních, sirotčích či vdovských. Valorizace, kterou schválila bývalá Sobotkova vláda, vyjde v prvním roce na více než 16,5 miliardy korun. Praha 10:23 30. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo práce chystá tendr na nový systém pro vyplácení důchodů | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Zvýšení důchodu v průměru dostanou zhruba o pět set korun navíc se například paní Jindře z Prahy zdá nedostatečné.

„Podívejte se, když musíte počítat každou korunu, abyste se přesně vyšel do důchodu, tak to dostatečné není. Samozřejmě, že někdo utrácí peníze zbytečně, ale když mám vyjít jako normální člověk, je to velmi těžké. Musíte zaplatit nájem a taky léky, že jo," stěžovala si Radiožurnálu důchodkyně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Důchodci si od nového roku polepší

Vyplácené částky vzrostou nejen jako procento z osobního vyměřovacího základu, ale zvýší se také základní úroveň, která je u všech penzí shodná, a to na 2700 korun.

„Základní výměra důchodu, která je stejná pro všechny druhy důchodů, se zvýší o 150 korun. Procentní výměra důchodů, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o tři a půl procenta,“ vysvětlila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

'Máme pořád málo'

Ne všichni penzisti jsou s valorizací spokojeni. Třeba Janě z Prahy se nelíbí, že část penze se zvyšuje v procentech a kdo má nízký důchod, dostane méně.

„Mrzí mě, že vždycky, když zvýší důchody, tak my, co máme málo, máme pořád málo. Protože zvyšují procentně. Takže nedostávají všichni stejně, já chodím ještě pro podporu na úřad na bydlení. A když něco přidají na důchodu, tak zase uberou na úřadu,“ vysvětlila svou situaci.

Doba, po kterou lidé pobírají důchod, roste. Od roku 1970 se v průměru prodloužila o 13 let Číst článek

Valorizace bude od roku 2018 vyšší než v předcházejících letech, protože se na ni budou vztahovat nová pravidla daná legislativou. Za prvé se při výpočtu vždy zohlední růst indexu životních nákladů domácností důchodců. Tedy růst cen zboží ze spotřebního koše seniorů místo obecného růstu cen. To ale jen za situace, že bude takový postup pro důchodce výhodnější.

Automatické zvýšení

Druhou změnou je zohlednění růstu reálných mezd z jedné poloviny místo původní jedné třetiny. Takže když porostou průměrné mzdy, porostou i důchody. Těmito výpočty se ale příjemci důchodů nemusí zabývat. Zvýšení přijde automaticky, což potvrdila i mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Vláda schválila návrh programového prohlášení. Chce jednodušší daňový systém či změny v důchodech Číst článek

„Od lednové splátky se zvyšují všechny důchody, které jsou vyplácené z českého důchodového pojištění a byly přiznány před prvním lednem 2018. Zvýšení důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není třeba o zvýšení žádat,“ objasnila.

Za rok 2016 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení na důchodech 389 miliard korun. Od ledna do konce září 2017 to pak bylo 303 miliard.