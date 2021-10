Češi začali nakupovat vánoční dárky. Obávají se vyšších cen nebo nedostatku zboží

„Rozhlížím se po internetu, a co můžu, to objednám na poštu, ať nemusím nikam chodit,“ popisuje na severu Čech jedna z žen, kterou oslovil Radiožurnál. „Určitě nakupuji na internetu, protože některé zboží je levnější. A i když se připočte ta doprava a vezme se toho víc, tak se to vyplatí,“ dodávaný další z oslovených.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Češi začali nakupovat vánoční dárky. Téma pro Barboru Kladivovou

Vysoký zájem o některé druhy zboží zaznamenaly internetové obchody už teď. A to hlavně o hračky pro děti – například o deskové hry, některé typy panenek nebo stavebnice.

Navíc s nákupy letos někteří Češi začali výrazně dřív a objednávky tak rostou o desítky procent.

„Počet objednávek postupně roste, první vlna byla patrná na přelomu září a října. Největší zájem čekáme stejně jako v předchozích letech ve druhém a třetím prosincovém týdnu,“ říká mluvčí společnosti Mall.cz Pavla Hobíková.

Zákazníci e-shopu nakupují častěji a také berou víc věcí najednou. Zvýšený počet objednávek pozoruje i Alza.cz.

„Vnímáme první náznaky zvyšující se poptávky zákazníků v typických vánočních segmentech, jako jsou hračky a beauty, zejména kosmetika a šperky,“ vyjmenovává mluvčí Alzy Daniela Chovancová.

Obavy před Vánocemi

S dřívějšími vánočními nákupy dárků začali Češi i kvůli obavám z toho, že nebude dostatek zboží – a to nejen v e-shopech, ale také v kamenných obchodech. Za problémy s dodávkami může mimo jiné kolaps lodní dopravy, který způsobila pandemie koronaviru. Tuzemští obchodníci ale zákazníky uklidňují, že se na hlavní sezonu dobře připravili, a zboží tak mají dost.

Zákazníci e-shopů hledí při nákupu na recenze jiných lidí, ukazuje průzkum. Některé mohou být falešné Číst článek

„Můžeme zákazníky ujistit, že jsme se předzásobili a žádný zásadní nedostatek dárkového zboží ani v předvánočním čase nehrozí,“ doplňuje mluvčí obchodního řetězce Globus Aneta Turnovská.

Dlouhodobě potvrzené objednávky a zboží ve skladech má i Tesco. Největší nárůsty prodejů ale očekává, stejně jako v předešlých letech, až v prosinci.

„Nedomníváme se ale, že by se opakovala situace z loňského roku, který byl výrazně poznamenán covidovými opatřeními,“ podotýká mluvčí Tesca Václav Koukolíček.

Do Vánoc čeká obchodníky na konci listopadu ještě Black Friday, během kterého nabídnou zákazníkům slevy na zboží v řádu desítek procent.