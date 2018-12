Třiatřicet stupňů ve stínu a pracovní den. I tak tráví Češi Vánoce v zahraničí

Pro některé Čechy žijící v zahraničí jsou Vánoce jen běžným pracovním dnem. Žijí a pracují v zemích, kde jsou křesťanské Vánoce okrajovým svátkem. A tak žádné zvláštní úlevy, nebo dovolené, nepřicházejí v úvahu. Provozní ředitel hotelu v Bangkoku nebo pilot čínské letecké společnosti Radiožurnálu popisovali, jak tráví Vánoce. Bangkok/Peking 18:00 26. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoce v Bangkoku | Foto: Soe Zeya Tun | Zdroj: Reuters

Třiatřicet stupňů ve stínu a běžné pracovní dny jako jindy - tak vypadají Vánoce Josefa Mikulky, provozního ředitele hotelu Hilton v centru Bangkoku. Exotické Vánoce v Thajsku preferuje stále více cizinců, a touhle dobou je obsazenost luxusních hotelů nejvyšší, potvrzuje český manažer.

„Jsme tady z Čech, z Francie, z Německa, z Malajsie, co tady děláme jako expati. Já mám na starosti celý provoz hotelu po provozní stránce. Od toho technického zázemí pro sekuriťáky, přes pokojské, co čistí pokoje, recepci, kuchyň, restaurace, všechno,“ říká Radiožurnálu Mikulka.

Rozlétané vánoční svátky má také Richard Skoumal. Jako kapitán Airbusu létá ve službách čínské letecké společnosti Sichuan Airlines. Tenhle dopravce pravidelně míří i do Prahy, ale že by se kapitán Skoumal na Vánoce podíval domů, je nereálné. O vánoční Prahu je totiž mezi jeho čínskými kolegy takový zájem, že by na ní Sichuan Airlines mohly vypsat pořadník. A tempo čínské letecké dopravy nezpomaluje ani o Vánocích.

Dravý růst

„Tady rostou nová letiště na louce. V podstatě u každého významnějšího města se buduje nové letiště. Všechno jsou to nové technologie. Letecké společnosti v Číně rostou neskutečným způsobem. Roční nárůst techniky, včetně pilotů je šestnáct procent, zhruba. Což je neskutečné číslo," upozorňuje na dravý čínský růst Skoumal.

Vánoce procházejí žaludkem, takže hektické svátky mají i kuchaři v českých restauracích. Své o tom ví Martin Blažek, šéfkuchař v restauraci Praha v Pekingu.

„Když dělám svíčkovou, tak ji dělám ze sta kila masa. Máme i guláš, gulášovou polévku v chlebu, děláme bramboračku, houbovou polívku. Dělám i jehněčí, devět hodin dušené se špenátem a s malými pečenými brambory. Vařím i žebra, kolena, to má také velký prodej, a také tatarák,“ upozorňuje Blažek, co se nejvíc prodává.

A jen co hotelovému manažerovi, kapitánovi Airbusu a šéfkuchaři skončí hektické Vánoce, bude se blížit ještě náročnější svátek. A sice čínský nový rok, kdy se po celé Asii dá do pohybu až miliarda lidí.