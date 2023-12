Raději knihu! Anebo poukaz do knikupectví. Nejvíc si nás k Vánocům přeje kulturu dle vlastního výběru

Od minulého týdne jste měli (a stále máte) příležitost vybírat v jednoduchém duelu vánočních dárků ty, které byste pod stromkem viděli raději. Datový tým Českého rozhlasu vybral do rozstřelu 36 typických darů, které mají společné to, že jsou kupované, dají se pořídit do tisícovky a nesouvisejí s konkrétním koníčkem nebo specifickým životním stylem.

Už od prvního dne vedla v průběžném pořadí kniha a záhy se ustálil i peloton darů za ní: poukaz do knihkupectví, poukaz na divadelní představení dle vlastního výběru, vstupenka na konkrétní představení a desková hra. Obraz kulturního národa, jehož prvním porevolučním prezidentem byl nikoliv náhodou dramatik a spisovatel, narušuje až šesté a sedmé místo. Na těch je „drobnost, kterou jste v posledním roce ztratili“, jako je například kapesní nožík či svítilna, a obálka s penězi.

Nejnechtěnějším z 36 vybraných dárků se ukázalo být štěně. Což stojí za zdůraznění mimo jiné proto, že před neuváženým živým dárkem varují i sami chovatelé.

Záleží na konkrétním dárku

Hlubší ponor do výsledků hlasování dává alespoň dílčí odpovědi na některé odvěké otázky. Například: je lepší vybrat konkrétní dar, nebo věnovat méně osobní, ale zato univerzálnější poukaz? Celkový žebříček vítězství ve všech duelech sice vede kniha, nicméně v přímých soubojích ji porazil kupon do knihkupectví v poměru 1,3:1.

Jak jsme počítali Pořadí jednotlivých dárků zobrazené na grafech bylo odhadnuté pomocí tzv. Bradleyho‑Terryho modelu pro párová srovnání. Jeho kouzlo spočívá v tom, že z nečíselných pozorování (který dárek vyhrál) vytváří numerickou strukturu (jak je dárek preferovaný). Model umístí dárky na číselnou osu vzhledem ke zvolené referenční „nulové“ hodnotě, za kterou byl v tomto případě arbitrárně vybraný svetr. Rozdíl v parametrech dvou dárků potom popisuje, s jakou pravděpodobností jeden dárek v duelu porazí ten druhý. Při rozdílu o velikosti 1 je pravděpodobnost výhry lepšího dárku 73 %, při rozdílu o velikosti 2 jde již o 88 %. Například u mužů vede deskovka (0,58) nad poukazem na lekci jógy (–0,77) o 1,35 bodu. Pravděpodobnost, že v duelu u náhodně vybraného muže porazí deskovka poukaz na jógu, je tedy exp(1,35)/(1+exp(1,35)) = 79 %. Největší rozdíl je mezi štěnětem a knihou; štěně v tomto duelu zvítězí jen v 8 % případů. Tento výpočet nemusí platit přesně, a například u knihy a poukazu do knihkupectví vidíme, že neplatí. V takovém případě je porušen tzv. předpoklad tranzitivity a vytvořená číselná struktura ve skutečnosti není bezchybná.

Vypadá to jako paradox, ale má to hned dvě vysvětlení. „Dá se to představit třeba na sportu: tenista A bije všechny ostatní líp než tenista B, protože má univerzálně lepší schopnosti. Ale tenista B má nějaké specifikum, kterým tenistu A porazí,“ říká Hynek Cígler, psychometrik z Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity, který na analýze nasbíraných dat spolupracoval.

„Důvody, proč tomu tak je u knih, jsou evidentní. Kniha je skvělý dárek a člověk v duelech nejčastěji upřednostní knihu. Ale když dostane na výběr mezi konkrétní knihou a poukazem na nákup v knihkupectví, vybere poukaz, protože je to výhodnější.“

„Druhá věc je výběrová chyba,“ podotýká Cígler. „V párovém porovnání máme méně přímých duelů knihy s poukázkou, než z kolika jsme počítali celkové pořadí, které je násobně spolehlivější.“

Poukaz na výběr divadelního představení podrtil konkrétní vstupenku dokonce v poměru 3:1. V první půlce celkového pořadí najdeme ještě šest dalších poukazů, například na masáž nebo výlet vlakem. Neznamená to ale, že jsou kupony automatickou zárukou vděku. Poukazy na lekce jógy, nákup v supermarketu či vstup do posilovny s většinou ostatních dárků spíše prohrávaly.

Výsledky poněkud napravují pověst obálky s hotovostí jako neprocítěného daru, který má potenciál urazit. Mezi hlasujícími do 25 let byl dokonce na prvním místě, ačkoliv zde jsme nasbírali nejméně odpovědí a tedy zde zůstává i největší prostor pro nepřesnost. Nad čáru padesátiprocentní úspěšnosti v duelech se peníze dostaly u všech demografických skupin.

Nezdá se ani, že bychom nějak výrazně opovrhovali „měkkouši“: ponožky, svetr i šála se umístily uprostřed žebříčku. Svetr se mimochodem ze všech dárků ukázal být nejvíc genderově neutrálním; se stejnou pravděpodobností potěší (nebo zklame) muže i ženy.

„Rozdíly mezi jednotlivými dárky jsou větší než mezi kategoriemi,“ glosuje rozdělení darů na tvrdé, měkké a v obálce Cígler. Jinak řečeno: při výběru nedejte na obecné preference, zaměřte se na to, abyste se co nejlíp trefili konkrétním darem.