Konec roku v teple. Češi si oblíbili dovolené v zahraničí, utíkají tam před svátečním ruchem

Zatímco dříve byly svátky strávené v exotice pro většinu lidí stěží představitelné, v posledních letech se takové cesty stávají čím dál oblíbenějšími.

„Zdá se, že jak roste ekonomika, tak roste i zájem trávit Vánoce a silvestra někde jinde než doma. Ten zájem roste už posledních šest, sedm let a v poslední době je lidí, kteří chtějí letět do vzdálenějších zemí čím dál víc,“ potvrzuje pro Radiožurnál i mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Papež dodává, že prodeje zájezdů přes svátky by se mohly cestovním kancelářím zvýšit o pět až sedm procent. Zájem o dovolené je vysoký. Například Blue Style už v říjnu hlásil, že většina zájezdů v těchto termínech je vyprodaná.

I mluvčí cestovní kanceláře Fischer Jan Bezděk uvádí, že se letos prodalo víc zájezdů než loni: „Zájem o to strávit Vánoce nebo silvestra v teple na pláži určitě roste, v posledních letech je to in, oproti minulým letům zájem roste v řádu desítek procent.“

Vyšší ceny

Rostoucí zájem o dovolené přes svátky nesráží ani ceny zájezdů. Cestovní kanceláře se shodují, že jsou dražší než jindy v sezóně. Přesto letos na dovolenou za exotikou vyrazí podle Asociace cestovních kanceláří zhruba 300 tisíc lidí. Důvod? Podle mluvčího cestovní kanceláře Alexandria Stanislava Zimy za větším zájmem o exotiku stojí nejen rostoucí životní úroveň Čechů.

„Myslím si že ten důvod, proč Češi takhle vyjíždí je snaha utéct od klasického ruchu shánění dárků a je to styl, který pravděpodobně je trendový a bude dál posilovat. V minulých letech to bylo tak, že byly především zájmy o silvestra, poslední roky se ale tento trend obrací a dnes je o Vánoce již stejný zájem jako o silvestra,“ dodává Zima.

Oblíbené vánoční destinace

Seznam oblíbených vánočních a novoročních destinací je podle mluvčího cestovní kanceláře Fischer Jana Bezděka poměrně dlouhý: „Nejoblíbenější jsou Spojené Arabské Emiráty, letos také Omán, to jsou země, které jsou i v příjemné doletové vzdálenosti a počasí je tam velmi příjemné. Z těch bližších a také levnějších destinací je to určitě Egypt, ale celá řada lidí letí i naopak do vzdálenějších destinací ať už je to Dominikánská republika nebo Kuba případně i země v Indickém oceánu.“

Češi většinou volí pobyty all inclusiv, na osm dní ale i déle. Rozdíly jsou v tom, jestli odlétají přes Vánoce nebo silvestr.

„Vánoční pobyty bývají spíš pobytové. Lidé, kteří letí na silvestra, většinou kombinují pobyt s nějakým poznáním. Přes Vánoce jezdí spíš rodiny s dětmi, na silvestra spíš lidé bez dětí, kteří si mohou dovolit pobyt protáhnout až třeba do 10., 11. ledna, což rodiny s dětmi většinou nemohou,“ dodává pro Radiožurnál mluvčí asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Hotely pro klienty o svátcích připravují i doprovodný program. O Vánocích třeba čeká turisty slavnostní večeře a hotely bývají většinou vánočně ozdobené, na Silvestra pak lidé můžou například zajít na koncert nebo mají v ceně novoroční přípitek.