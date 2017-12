Vánoční průzkum: každá čtvrtá žena kupuje dárky v říjnu, tři procenta lidí nejí cukroví

Tři čtvrtiny lidí za vánoční dárky plánují letos utratit stejně jako v loňském roce. Nejčastěji jde o částku 3000 až 5000 Kč, tu plánuje utratit 31 % lidí. Téměř třetina (28 %) pak utratí dokonce částku do 10 000 korun. Více za dárky utratí ženy než muži.

Nejčastěji lidé obdarovávají své blízké kosmetikou (65 %), oblečením (58 %) a hračkami (48 %). Nejvíce lidí si pod stromečkem přeje nalézt hotovost (40 %) a oblečení (35 %).

Muži touží především po elektronice, ženy po pobytových zájezdech, knihách, poukázkách na nákup různého zboží nebo produktům do domácnosti. Vánoční svátky tráví většina lidí doma (85 %), na hory míří jen 3 % Čechů.

V říjnu nebo last minute?

Zatímco každá čtvrtá žena už má dárky nakoupené od října, čtvrtina mužů je naopak hodlá řešit až na poslední chvíli, ukázal aktuální průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit.

V listopadu a prosinci nakupuje dárky 64 % lidí. Pár dní před Vánocemi vyráží do obchodů téměř 15 % lidí, 13 % nakupuje v průběhu roku. Dvě procenta lidí vánoční dárky nekupují a 0,2 % nakupuje ve slevách po svátcích.

Každá pátá žena se inspiruje dopisy pro Ježíška, muži zase preferují přímo se zeptat, co by si jejich blízcí přáli.

„Nejvíce ale o našich vztazích vypovídá přece jen to, zda se spolehneme na to, že obdarovaného dobře známe, a trefíme se mu do vkusu. Nákupy takto řeší každý druhý, možná trochu překvapivě častěji muži než ženy. Ty se zase častěji spoléhají na různé tipy na dárky, které nachází v časopisech a na internetu,“ dodal analytik Home Credit Roman Müller.