Češi plánují za dárky utratit více než loni. Hitem jsou chytré technologie, deskové hry nebo ledvinky

O letošních Vánocích najdou Češi pod stromečkem v porovnání s loňskem častěji výrobky pro chytrou domácnost. Kvůli přechodu na vysílání DVB-T2 nakupují lidé i televize a set-top-boxy, vyhledávané jsou rovněž chytré bezpečnostní systémy pro domácnost. Tradičně nejvíce se na Vánoce nakupuje oblečení a hračky, jejichž letošním hitem je motiv pohádky Ledové království. Vyplývá to z ankety mezi obchodníky. Praha 14:26 14. prosince 2019

Průměrně Češi plánují podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere pro úvěrovou společnost Profi Credit za letošní Vánoce zaplatit 12 297 korun, což je o 1310 Kč více než loni.

Konkrétně v e-shopech utratí podle Asociace pro elektronickou komerci téměř dvě třetiny Čechů za dárky do 5000 Kč.

Průzkumy se shodují, že u Čechů chuť nakupovat nikterak neslábne. „Nákupní vlna se vzhledem k dobré kondici české ekonomiky a chuti zákazníků utrácet přetavila do kontinuální vánoční nákupní sezony, kterou pociťujeme už od poloviny listopadu. Trvá až do konce roku,“ řekla mluvčí hypermarketu Globus Rita Gabrielová.

Podle předsedy představenstva firmy Golden Gate Libora Brůny vzrostl před Vánocemi zhruba o 30 procent i prodej zlatých a stříbrných mincí. „Češi je kupují nejčastěji pro své děti nebo jako rodinný dárek, který si udrží trvalou hodnotu,“ uvedl.

Populární technologie

Na e-shopu Alza.cz budou jedním z hlavních hitů letošních Vánoc takzvaná true wireless sluchátka - bezdrátová sluchátka, která se spárují pomocí bluetooth.

„Populárním dárkem budou tradičně také mobilní telefony a notebooky zejména herní NTB a ultrabooky,“ řekla mluvčí Patricie Šedivá. Oblíbené je ale i bílé elektro, chytré hodinky či fitness náramky. Podle Šedivé jsou hitem dětské produkty s tematikou animované pohádky Ledové království, jejíž druhý díl vstoupil před Vánoci do kin.

V e-shopu Mall.cz vzrůstají prodeje produktů pro chytrou domácnost. Podle mluvčí Pavly Hobíkové jsou to třeba bezdrátové reproduktory a chytrá osvětlení, zájem je i o chytré zámky u dveří, které se dají odemknout mobilem. „K nejrychleji rostoucím kategoriím patří chytré bezpečnostní systémy, kdy zákazníci neustále vědí, co se u nich doma děje.“

V posledních letech získávají podle mluvčího řetězce Albert Jiřího Marečka na oblibě deskové hry pro děti i dospělé a kreativní sady. Každým rokem nicméně pozoruje rostoucí zájem i o takzvané jedlé dárky.

Tradičně lidé kupují i parfémy. Obchodu s kosmetikou Notino se v listopadu a prosinci zvýšil jejich podíl na obratu o 25 procent. V nábytkářském řetězci IKEA s prvním adventem zaregistrovali, že se zákazníci orientují na nákup menších kusů nábytku, dekorace a sortiment ložnic a textilu.

V obchodech se sportovním zbožím Sportisimo se meziročně zvýšil zájem o fitness oblečení a doplňků. „Vypadá to, že pod stromečky bude také více ‚měkkých dárků‘, zájem je o vyloženě sportovní i volnočasové sportovní oblečení a doplňky,“ dodal šéf marketingu Zdeněk Morávek.

Pro e-shop s módou Zalando se hitem letošních Vánoc stal ikonický symbol 90. let - ledvinka. A to ať už v elegantním minimalistickém provedení či s veselými motivy. Módní trend by se měl „v ulicích“ projevit až příští rok.

Manažer módní značky Pietro Filipi Martin Roubal dodal, že trendem jsou originální kožené kabelky s autorským designem značky, kašmírové šály a kožené rukavice. Hitem je podle něj kašmír, který se prolíná celou kolekcí.