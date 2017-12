Lidé vzali obchody útokem. S blížícím se Štědrým dnem nakupují víc potravin a alkoholu

Před některými obchodními centry se o víkendu tvořily kolony aut. V uplynulých dnech sehrálo velkou roli i to, že hodně lidí mělo po výplatě. Kromě toho ale s růstem ekonomiky a průměrných mezd mají lidé větší ochotu utrácet. Takže v některých obchodech byly tržby až o 60 procent vyšší než loni touto dobou.

Navíc o tomto víkendu to byly poslední dny, kdy bylo možné garantovat včasné dodání zboží do Vánoc z internetových obchodů. Takže i v nich lidé více nakupovali.

Ovšem mnoho lidí už ani tento týden na dodání dárků poštou či zásilkovou službou nespoléhalo. „Nyní se zákazníci z e-shopů již přesunuli do prodejen, kde si zboží vyzvedávají. Pokud nakupují v e-shopu, tak už využívají pouze vyzvednutí v prodejně,“ řekla Radiožurnálu mluvčí Datartu Iva Pavlousková.

Když se podíváme do dalších obchodů, tak internetový prodejce Mall.cz zaznamenal růst objednávek o desítky procent a Kasa.cz v porovnání se stejným obdobím loni o čtvrtinu.

Věci s Hvězdnými válkami

Lidé nejvíce kupují kosmetické balíčky, mobilní telefony, notebooky, holicí strojky, domácí spotřebiče jako mixéry, pračky a sušičky. Pak také sportovní potřeby, vybavení do dílny nebo hračky.

„Na prodejnách i e-shopu nejvíce prodáváme výrobky péče o tělo, dotykové tablety, mobilní telefony a letos vládnou i čističky vzduchu a svítící autodráha Magic Tracks,“ říká Lenka Matešová z Euronicsu.

Co zákazníci zatím nejvíce nakupují v Datartu, popisuje Pavlousková. „Největší hity jsou herní konzole, mobilní telefony, malé kuchyňské spotřebiče, produkty péče o tělo. Velmi se také prodává veškeré zboží s tematikou Hvězdných válek, od herních konzolí, holicích strojků, DVDéček, až po hrnky a trika,“ říká Pavlousková.

Víc potravin

Podle mluvčího řetězce Tesco Václava Koukolíčka už se začíná projevovat to, že do Štědrého dne zbývá necelý týden. „Mezi nejprodávanější položky sice stále ještě patří kosmetické balíčky nebo oblečení, skladba nákupních košíků ale ukazuje, že už to není tolik o nákupu dárků, jako spíše o potravinách na sváteční stůl. Vedle alkoholu se prodává ovoce, zelenina a mléčné výrobky,“ tvrdí Koukolíček.

A podobný posun zaznamenal i řetězec Lidl. „Naši zákazníci nejvíce nakupovali hračky a další spotřební zboží vhodné jako dárky. Stejně tak byly oblíbené výrobky značky Deluxe nebo naše speciální nabídka dražšího alkoholu, který lidé většinou také pořizují jako dárek,“ popsala mluvčí Zuzana Holá.

Pokud jde o potraviny, největší nápor zákazníků se předpokládá v obchodech koncem tohoto týdne. Především proto, že Štědrý den je v neděli.