Úklidové firmy zdražují. Před Vánocemi zájem o jejich služby roste

Většinou už se nepodaří objednat snadno narychlo úklid, takže to chce trpělivost při obvolávání různých firem. Některé ale stále volné termíny, a to i mezi svátky, nabízejí.

Jak situace před Vánocemi obvykle vypadá, popisuje majitelka společnosti Perfekt úklid Anna Sládková. „Lidi začínají dělat vánoční úklidy koncem listopadu a do 22. prosince s tím, že každý den jezdíme na víc úklidů, na víc generálek. Jezdíme ve třech, ve čtyřech partách, tak jsme ještě schopní úklid do Vánoc zajistit,“ řekla Radiožurnálu Sládková.

Třeba na Berounsku ale už mají úklidové firmy termíny plné. Podobné je to i na Nymbursku. Úklidové firmy se ale shodují, že o předvánoční úklid je velký zájem - to potvrzuje i společnost Lumíra Němce, společnost Lumi service.

„Zájem o úklid domácností v současné době roste. Dalo by se říci, že zájem je rok od roku větší. Možná to souvisí s větší pracovní vytížeností lidí. Před Vánoci poptávka stoupá. Bohužel mnohdy až do posledních dnů,“ popsal Němec.

Hitem je soptící tchýně

Firmy, které se specializují na gruntování, se ale shodují, že největší zájem o předvánoční úklid je ve velkých městech - tedy hlavně v Praze a v Brně. Třeba Slevomat v letošním roce zaznamenal velký zájem i o úklidové prostředky. Hitem se letos stala soptící tchýně - figurka v podobě ženy na vyčištění mikrovlnné trouby.

Cena za úklid se liší. Záleží nejen na velikosti ale i na práci, kterou chce majitel po úklidové službě. Tedy jestli jde pouze o povrchový úklid nebo třeba i důkladné mytí koupelny, čalounění a třeba i oken. Takový úklid v modelovém bytě 2+1 může vyjít na 1 500 až tři tisíce korun.

Některé firmy ale své služby od loňska zdražily - hlavně kvůli nízké nezaměstnanosti. Nemají totiž dostatek lidí a musí svým pracovníkům lépe zaplatit.

Úklidové firmy se shodují, že o předvánoční úklid je velký zájem hlavně u mladé generace. Uklizený byt na svátky si ale stále častěji objednávají i senioři. Některé firmy nabízejí třeba i pomoc s vánoční výzdobou nebo zdobením vánočního stromku.

„V roce 2017 je opět velký zájem o předvánoční gruntování a k tomu navíc o extra vánoční činnosti, například pomoc s balením vánočních dárků nebo přípravou vánoční výzdoby dle instrukcí paní domu. Současně jsme připraveni i na party úklidy,“ řekla Michaela Somolová, zakladatelka společnosti Lidská síla.cz. Tedy třeba po oslavách Silvestra. Na rozdíl od vánočních úklidů je u této služby nabídka volných termínů o něco bohatší.