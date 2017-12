Čtyři pětiny Čechů si vánoční dárky objednávaly na internetu. Utratili za ně přes 38 miliard

Každý člověk dá v průměru za nákup vánočních dárků deset tisíc korun. Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy je to odrazem toho, že je hospodářství na vzestupu.

„Jsou to provázané nádoby a v současnosti lze opravdu tvrdit, že bez dobrého stavu ekonomiky by nebyly tak vysoké výdaje domácností a bez nich by zas nebyl dobrý stav ekonomiky,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

„Spotřebitelé jsou nejoptimističtější od roku 1998, kdy se s měřením jejich spotřebitelské nálady začalo,“ doplňuje Kovanda.

Každý Čech letos podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere utratí za dárky v průměru až o pětinu víc, než tomu bylo loni.

Půjčky na dárky

Češi si ale kvůli Vánocům půjčují méně peněz než v předchozích letech. Podle nedávného průzkumu Exekutorské komory se pro půjčku rozhodl přibližně každý sedmý Čech. Ještě loni si přitom na vánoční dárky půjčoval každý pátý.

Přesto si řada lidí, kteří letos řeší Vánoce na dluh, půjčuje opakovaně, a pětina z nich v minulosti dokonce čelila exekuci.

Nejčastěji si půjčují částky okolo deseti tisíc korun. A pro půjčku míří Češi nejen do bank, řada dlužníků se obrací i na nebankovní společnosti. Rizikové jsou především rychlé půjčky přes internet.