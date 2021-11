Kompenzace za zrušené vánoční trhy. Prodejci dostanou podle ministra Havlíčka vyšší náhrady

Prodejci a provozovatelé zrušených vánočních trhů dostanou vyšší náhrady, uvedl v sobotu na twitteru ministr průmyslu a obchodu v demisi Karel Havlíček (ANO). Kompenzace by se měly pohybovat od 30 do téměř 100 procent, řekl ministr v České televizi. Dohoda se zástupci profesních svazů by podle Havlíčka měla být v neděli. Vláda v demisi nařídila uzavření adventních trhů od pátečních 18.00 jako opatření proti šíření koronaviru.

