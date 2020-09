Firmy vyhlížejí vánoční večírky, preferují venkovní prostory. Zájem brzdí nejistota z koronaviru

Vánoční večírky plánuje investiční společnosti Amundi s téměř ročním předstihem. O tom letošním tak začali ve firmě přemýšlet už na začátku března, tedy ještě před vypuknutím pandemie koronaviru. Plány na organizaci oslav se pak výrazně změnily. Společnost má kvůli tomu pro ten letošní večírek hned několik scénářů.

„Od toho nejpříznivějšího, kdy bychom ho mohli uskutečnit ve vnitřních prostorech, bez zásadnějších omezení. Druhá možnost je kombinace prostor, napůl vevnitř, napůl venku. Třetí je, že večírek bude takzvaně open air, bude celý venku. A poslední variantou je vánoční večírek přenesený do digitální podoby,“ přibližuje pro Radiožurnál mluvčí firmy Tereza Smetanová.

Do letošního vánočního večírku investuje společnost zhruba stejně jako v předešlých letech. Na faktuře se ale objeví nové položky, kromě dezinfekcí třeba i jednorázové nádobí. Plánování vánočních večírků se některé firmy, i přes veškeré problémy s tím spojené, nebojí.

„V porovnání s loňským rokem je o večírky menší zájem, ale je to dáno tím, v mnoha případech, že firmy vyčkávají. Když mluvíme s klienty, tak říkají, že mají zájem o event, že se chtějí setkat, protože firemních setkání letos příliš neproběhlo. Odpadly různé konference, takže touha setkat se alespoň jednou za rok tady je, ale situace je nejasná. To je hlavní důvod, proč v tuto chvíli mnoho firem váhá,“ vysvětluje Michal Bartoš, jednatel společnosti Lemon production, která se na pořádání večírků zaměřuje.

Roušky jako doplněk

Zatím nikdo totiž nedokáže odhadnout, jak se bude vyvíjet epidemie koronaviru v Česku a jaká další omezení můžou přijít. Firmy, které navzdory tomu své večírky plánují, zapojují ochranné pomůcky třeba jako tematické doplňky.

„Firmy také nově tematicky zapojují roušky s výšivkou loga společnosti jako jeden z marketingových nástrojů na podporu brandu firmy. Stejně tak se ale roušky stávají módní trendem a ladí se do barev večírku. Zcela určitě společnosti šetří, dovoluji si tvrdit, že podle poptávek se u naše nápojového cateringu jedná asi o 25 procent snížení,“ upřesňuje Eva Baťhová, majitelka společnosti Deci catering.

Podle Asociace hotelů a restaurací ale sezona vánočních večírků nezachrání restaurace, hospody nebo kluby zasažené pandemií koronaviru a menší návštěvností. Navíc budou muset podle šéfa asociace Václava Stárka možná více improvizovat. Rezervace můžou přibývat klidně na poslední chvíli.

„Nemyslím si, že by to měla být v letošním roce záchrana. Příliš firem služby na vánoční svátky nerezervuje, protože nikdo neví, jak se bude situace vyvíjet. Pokud bude stanoven nějaký maximální počet hostů, tak pak lze předpokládat, že restaurace, která má tři salonky, použije místo jednoho všechny tři pro jednu akci, takže prostor by mohlo být méně,“ dodává Stárek.

A kapacity se tak budou plnit rychleji než v předešlých letech. Některé firmy nechávají setkání svých lidí až po novém roce - nejen kvůli pandemii koronaviru, ale i kvůli tomu, že mají lidé po vánočních svátcích méně práce i starostí.