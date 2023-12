Vánoční stromky letos mírně podražily, zní od prodejců. Vzrostla i cena dekorací, na těch Češi šetří

O víkendu zapálila řada domácností první svíčku na adventních věncích. Právě ty jsou tradiční součástí vánoční výzdoby – stejně jako třeba zelené větve nebo vánoční hvězdy. Někteří obchodníci už začali i s prodejem vánočních stromků. Jaký je letos o vánoční výzdobu zájem a kolik za ni zájemci zaplatí? „Loni se tam vyšší cena energií promítla, v současnosti to zůstalo stejné jako loni,“ říká Klára Franc Vavříková ze Svazu květinářů a floristů. Praha 23:40 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za vánoční hvězdy by si podle Svazu floristů letos Češi oproti loňsku připlatit neměli (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prodavač Jiří Uchsa stojí v malém stánku s květinami na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Denně tady během vánočních trhů obslouží i sto zákazníků. Ti mají prý letos největší zájem o adventní věnce.

„Věnce máme za 390 korun, ceny máme oproti loňsku stejné, nezdražovali jsme. Věnce jsme vyprodali za čtyři hodiny,“ vypráví Uchsa.

Zákazníci nechybí ani v květinářství, které je pár desítek metrů od vánočních trhů. Věnce tu stojí od patnácti set korun do dvou a půl tisíce. Zájem je o ně – stejně jako loni – i letos velký. Prodají tu i třicet věnců denně.

„Co se barev týče, tak letos u nás hodně jdou na dračku bílo-zlaté, ale jinak samozřejmě klasická bílo-červená barva, ta jde vždycky,“ říká brigádnice Markéta Zíková. Oproti loňsku tady museli věnce zdražit, a to až o 20 procent.

„Cena stoupla převážně kvůli ceně zboží a lehce taky ceně energií. Svíčky hodně stojí a poté taky jehličí, ze kterého děláme základy,“ dodává.

Dražší hvězdy

Zatímco cena adventních věnců u některých prodejců letos stoupla, třeba za vánoční hvězdy by si podle Svazu květinářů a floristů letos Češi oproti loňsku připlatit neměli.

„Loni se tam vyšší cena energií promítla, v současnosti to zůstalo stejné jako loni. Můžete si vybrat od menších, jednokvětých, které se pohybují kolem ceny kolem 70 80 korun, jsou tam ale i mnohem menší kolem 50 korun až po ty obrovské za tisíc korun,“ přibližuje Klára Franc Vavříková ze Svazu květinářů a floristů.

Zatímco podle ní ani letos Češi na vánoční zeleni nešetří, úspory přesto hledají – a to u dekorací. „Umějí používat i to, co už měli z loňska nebo předloňska. Pořídí si hezký věnec, ale už si nekoupí dekoraci do okna, nebo dekoraci před dveře,“ dodává.

Ceny stromečků

Jedním z každoročních výdajů řady domácností je i nákup vánočních stromků.

„Ty z domácí produkce budou stát letos podobně jako loni, v některých regionech ale může být jejich cena meziročně vyšší o pět procent. Jedle kavkazská ve velikosti zhruba 150 až 200 centimetrů se bude pohybovat od 600 korun do tisíce. Smrk pichlavý bude v té samé velikosti od 400 do 550 korun, smrk ztepilý od 300 do 400 korun,“vypočítává mluvčí Sdružení pěstitelů vánočních stromků František Valdman.

Stromky nabízí stejně jako loni i některé e-shopy. Třeba online prodejce Rohlík spustil prodej živých stromků o víkendu. Nabízí je ve čtyřech velikostech.

Umělé stromy pak prodává i e-shop Alza. Za ně si tady letos zákazníci připlatí zhruba osm procent kvůli vyšší ceně materiálu, upřesňuje mluvčí obchodu Eliška Čeřovská.

„Naši zákazníci obvykle hledají produkty v cenovém rozmezí od 1990 do 3 tisíc korun. Pro stromky se speciálními dekoracemi, jako jsou šišky nebo zasněžené vánoční stromky, je typické vyhledávání v cenovém rozmezí od 7 tisíc do 9 tisíc korun,“ potvrzuje Čeřovská.

V Česku se podle sdružení pěstitelů ročně prodá až jeden a půl milionu živých vánočních stromků – jak domácích, tak i těch z dovozu.