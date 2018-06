Zadlužená firma na zpracování medu Včelpo nemá ani po půl roce nového majitele. Od Českého svazu včelařů ji měl koupit podnikatel Petr Vydra. Ten ale nakonec vycouval. Firma, opakovaně pokutovaná od veterinární správy, je podle něj zadluženější, než čekal. Tvrdí také, že mu zástupci svazu včelařů v koupi bránili, aby pak Včelpo nabídli někomu jinému. Brno 10:35 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Med (ilustrační foto) | Foto: PollyDot/ CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Dluh přes dvacet milionů korun, neskončené soudní spory o dalších pět milionů. V takové kondici chtěl firmu Včelpo koupit včelař Petr Vydra. Svazu za ni nabídnul deset milionů korun. Ve výběrovém řízení loni v listopadu vyhrál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Včelaři už půl roku hledají kupce pro zadlužené Včelpo. Podnikatel Vydra ho nakonec nechce. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Kremr

„Chtěl jsem se připravit na to, že abych od 1. ledna spustil výrobu, která tam je, protože mám stejnou firmu, akorát s menším sortimentem,“ popisuje Vydra pro Radiožurnál.

Do sídla firmy v Oboře na Blanensku, se podle svých slov dostal po několikaměsíčních urgencích. Stěžuje si na obstrukce ze strany svazu včelařů i jednatele firmy, kteří mu nechtěli ukázat požadované dokumenty.

Nakonec si udělal vlastní hloubkový audit, podle kterého je firma ve větších dluzích, než svaz uváděl.

„Je to násobný dluh, než byl publikován. Včelpo už vůbec nemá takovou hodnotu. Je fakt, že je tam ještě nějaký majetek svazu včelařů i po stránce medů a dalších věcí. Ví bůh, co z toho bude a jak to dopadne,“ říká Vydra. Již dříve oznámil, že firmu nepřevezme, pokud zjištěný dluh převýší 34 milionů korun.

Čísla nesouhlasí, tvrdí šéfka včelařů

Předsedkyně svazu včelařů Jarmila Machová odmítá, že by svaz podnikateli v přístupu do firmy bránil. Šlo podle ní o nedorozumění. A Vydrův audit nepovažuje za správný.

Přes 30 tun medu se zbytky antibiotik našli inspektoři na Olomoucku. Měl na sobě etikety Včelpa Číst článek

„Napočítal si úroky z prodlení a takovéto věci, který nakonec vůbec nemusí být, když se dohodnete na nějakém splátkovém kalendáři,“ podotýká Machová.

A zároveň popírá, že by svaz včelařů upřednostňoval jiného včelaře Jana Šmída. Ten za Včelpo nabídl o dva miliony korun víc, v loňském hlasování republikového výboru svazu ale neuspěl. Nyní se vrátil do vyjednávání.

Ve Včelpu působil od roku 2016 jako konzultant jednatele a od letošního února je vedoucím provozu. Tvrdí ale, že díky tomu neměl výhodnější pozici. A zároveň naznačuje, že Vydra měl od bývalých zaměstnankyň informace ze Včelpa dostávat. Vydra to ale popírá.

Hrozí firmě insolvence?

Potíže firmy vyšly najevo v roce 2015 kvůli nalezeným antibiotikům z přimíchávaného medu ze zahraničí. Veterinární správa loni společnosti zakázala jakékoliv nakládání s medem.

Další nelegální med ze Včelpa veterináři objevili letos a opakované nálezy nevylučují. Firmě nepomohla ani výměna jednatele. Situaci v ní prověřuje hospodářská kriminálka.

Pokud Český svaz včelařů svou firmu neprodá ani na druhý pokus, může jeho dřívější symbol kvalitního českého medu skončit v insolvenci.