Ve svobodě podnikání dostává Evropa na frak, říká podnikatel. ‚Zaostáváme i v inovacích,‘ dodává ekonom

Ekonomika mnoha evropských zemí se nedokáže nastartovat k solidnímu růstu. V celé Unii vzrostl v roce 2024 HDP v průměru jen o necelé procento, v kontrastu s tím ekonomika USA ve stejném roce vzrostla skoro o 3 procenta. „Jestli se něco nezmění, tak trend bude pokračovat," komentuje pro Český rozhlas Plus podnikatel Martin Wichterle. „Je to velmi patrné ve sledování nejrůznějších indexů inovativních schopností," souhlasí ekonom Petr Zahradník. Praha 18:43 21. března 2025

Řekli byste, pánové, že Evropa vysloveně hospodářsky zaostává za Spojenými státy? Pane Wichterle?

Wichterle: Myslím, že už jste to doložil čísly. Je to zcela evidentní. Evropský hospodářský prostor se stává postupně marginálnějším i ve světové ekonomice, a jestli se něco nezmění, tak ten trend bude pokračovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evropa zaostává. Má šanci oživit svoji ekonomiku? V Pro a proti diskutují majitel holdingu Martin Wichterle a ekonom Petr Zahradník

Pane Zahradníku, je to vysloveně tedy ústup ze slávy, ústup z pozic?

Zahradník: Řekl bych, že ano. Nejenom číslem, které jste zmínil, dodal bych ještě jedno. Před 20 lety byl podíl Evropské unie na globálním HDP zhruba 23 %, Spojených států zhruba 25 % a Číny hluboko pod 10 %. V současné době se čínský podíl přiblížil někam k 20 %. V případě Spojených států je to, řekněme, udržení na zhruba čtvrtině světové ekonomické výkonnosti a Evropská unie jako celek, po odečtení Británie, je někde na 15-17 %.

Ještě bych dodal, že to je velmi patrné ve sledování nejrůznějších indexů inovativních schopností, to znamená nejenom cyklický pohled, kde mezi nejinovativnějšími aktivitami dominují firmy ze Spojených států a z Číny, evropská přítomnost je tam spíše sporadická.

Regulace i trh práce

Zkusme jít k příčinám. Hlavní ekonom banky J&T Petr Sklenář řekl pro magazín Forbes, že Evropská unie na sebe uvalila velkou regulatorní a byrokratickou zátěž. Pan Sklenář zdaleka není sám, kdo něco podobného říká. Pane Wichterle jsou podle vás regulace klíčový faktor?

Wichterle: Ano, regulace vytváří nevlídné prostředí pro podnikání a každý subjekt si vybírá správnou lokaci, kde se mu bude podnikat nejlépe. V tom je obrovský rozdíl mezi Amerikou a Evropou. Netýká se to jenom regulací, vyhlášek, týká se to dalších věcí jako poměrně zakonzervovaného trhu práce.

A tohle všechno, i s řadou dalších věcí, jako jsou daně, ale to nejdůležitější je určitá svoboda podnikání a ta v Evropě bohužel v posledních letech dostává výrazně na frak. A to znamená, že mladí, schopní, inovativní lidé, ale samozřejmě i velké korporace s investicemi míří někam jinam než do Evropy.

Pane Zahradníku, od mnoha a mnoha politiků jsme slyšeli, jak chtějí snižovat byrokracii. A pak se stane co? Proč to nikdy nevyjde?

Zahradník: Nejenom na tuzemské úrovni, ale i na té unijní. Je to evergreen, naprosto s tím souhlasím. Ten evergreen v současné době začíná opět rezonovat, protože v návrzích od velmi vzletných diagnóz, proč zaostáváme, se vyléčení v současné době hodně soustředí na zjednodušování. Ale jsem v tom velmi skeptický.

A čím to je? V čem se to vždycky zadrhne?

Zahradník: Dlouhou dobu to bylo i v evropských diskuzích naprosto tabu. Říkali: Jsme jiní než Američané. Chcete se vzdát našich sociálních standardů? Musíme mít na to odpovídající pravidla. Američané to nechají být, běžet, spoléhají na náhodu, na přirozený vývoj. S tímhle se smířit nechceme.

To bylo donedávna, teď si myslím, že to padá. Ale téma komplikace byrokracie a administrativy, složitosti, regulace má spoustu vrstev. Není to jenom o počtu nejrůznějších norem. Je to o složitosti obsahu těchto norem, je to o výkonu exekutivních pracovníků, o alibismu, obavě, krytí sebe sama před případnými chybami a tak dále.

Jak ovlivnila evropskou ekonomiku Draghiho zpráva? A jak nástup prezidenta Donalda Trumpa? Klade se v Evropě příliš velký důraz na sociální systém? A jak důležité jsou v ekonomickém zaostávání Evropy vlastní zdroje energií? Poslechněte si celý pořad Pro a proti v audiu v úvodu článku, moderuje Jan Bumba.