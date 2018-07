Soud povolil textilce Veba Broumov reorganizaci. Dluží přes 800 milionů

Krajský soud v Hradci Králové v úterý povolil řešení úpadku textilní společnosti Veba Broumov reorganizací. Firma by tak měla zachovat výrobu i pracovní místa. Insolvenčním správcem soud ustanovil Josefa Cupku, který v minulosti řídil například konkurz loterijní společnosti Sazka. Vyplývá to z rozhodnutí soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Hradec Králové 20:42 10. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo firmy Veba Broumov | Zdroj: Veba Broumov

Veba patří k největším českým textilkám. Ke konci dubna měla 716 věřitelů, kterým dlužila 802 milionů korun.

Soud v úterý také jmenoval tříčlenný prozatímní věřitelský výbor složený z firem Raiffeisenbank, Technické služby Police nad Metují a BV EXPO. Znalcem pro ocenění majetkové podstaty Veby soud ustanovil společnost E&Y Valuations. Věřitelé Veby mají soudu do dvou měsíců přihlásit pohledávky.

Do insolvenčního řízení Vebu, která má asi 900 zaměstnanců, poslala 4. května banka Raiffeisenbank, u níž má podnik nesplacené úvěry za zhruba čtvrt miliardy korun.

Veba v závěru června navrhla svůj úpadek řešit reorganizací při zachování výroby. Plán počítá i s tím, že do firmy v rámci reorganizace vstoupí jako investor podnikatel Otakar Moťka. Podniku by měl poskytnout finanční injekci ve stovkách milionů. Moťka v minulosti restrukturalizoval například Sklárny Kavalier nebo strojírny Kovopol v Polici nad Metují.

Věřitelům by podle tvrzení Veby měla reorganizace přinést vyšší návratnost pohledávek, než kdyby byl na Vebu prohlášen konkurz a její majetek rozprodán. Takzvaní zajištění věřitelé, kteří drží pohledávky v souhrnu za 618 milionů korun, by měli při reorganizaci dostat zpět téměř polovinu hodnoty pohledávek. Nezajištění věřitelé by měli získat zpět desetinu.

„Věřím, že se nám ve spolupráci s poradci podařilo připravit z dlouhodobého pohledu robustní a pro všechny věřitele, zaměstnance, naši společnost i celé Broumovsko nejvýhodnější možné řešení," uvedl na konci června finanční ředitel Veby Miloslav Geisler.

Africký brokát

V reorganizačním plánu podle něj hraje hlavní roli výroba stěžejního produktu firmy, jímž je takzvaný africký brokát pro africké trhy. Nově se chce Veba zaměřit na vývoj a výrobu technického textilu využívaného v průmyslu. „Soustředit se budeme ale také na bytový textil, který zde má dlouholetou tradici,“ uvedl Geisler. Veba předpokládá, že předložený plán by měl být schválen a v podstatných částech splněn ještě v tomto roce.

Moťka by měl při reorganizaci Vebě poskytnout prostřednictvím svých dvou společností úvěrové financování do výše až 50 milionů korun a dále by měl Vebě pomoci profinancovat výrobu až do výše 150 milionů korun.

Dalšími významnými věřiteli po Raiffeisenbank jsou ČSOB s pohledávkou 128 milionů korun, Komerční banka s pohledávkou 113 milionů korun a Citibank s pohledávkou 48 milionů korun. Zajištěné pohledávky má sedm věřitelů, především jde o banky.

Zbylých více než 700 věřitelů má pohledávky nezajištěné, jejich celková výše je 184 milionů korun. Veba uvedla, že nezajištění věřitelé by v případě konkurzu nedostali zpět žádné peníze. Znalec hodnotu likvidních aktiv Veby vyčíslil na 330 milionů.

Veba se do problémů dostala v letech 2015 a 2016, kdy kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu nebyla schopna plně hradit splátky úvěrů. Z rekordních tržeb v roce 2014 ve výši 2,2 miliardy korun se odbyt podniku do roku 2016 kvůli krizi v Africe propadl na 812 milionů.

Za léta 2015 a 2016 Veba utrpěla souhrnnou ztrátu téměř 300 milionů. Loni tržby zvýšila na 894 milionů a vykázala ztrátu 144 milionů. Hlavními akcionáři Veby jsou prostřednictvím společnosti Incot nejvyšší manažeři podniku.