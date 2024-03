Vejce budou letos na Velikonoce levnější, oproti loňsku nehrozí nedostatek. Ceny tlačí dolů dovoz

Lidé letos na Velikonoce zaplatí za vejce méně než loni, oproti loňsku navíc nehrozí jejich nedostatek. Zároveň by se v letošním roce mohlo prodat více českých vajec, nově totiž v regálech přibudou česká vejce s bílou skořápkou. V úterý to sdělila předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. I přesto se podle ní zisky chovatelů patrně nezvýší, levná vejce z dovozu totiž tlačí dolů cenu těch českých. Praha 16:49 26. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letos na Velikonoce tak nehrozí nedostatek vajec jako v loňském roce (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Česku od začátku letošního roku potvrdila Státní veterinární správa pět ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčních chovech, nešlo ale o produkční chovy nosnic na vejce.

Letos na Velikonoce tak nehrozí nedostatek vajec jako v loňském roce, kdy veterinární správa evidovala 23 ohnisek, přičemž největší úhyny zaznamenala v obci Brod nad Tichou na Tachovsku. Na začátku loňského roku tam proto nařídila utracení asi 750 000 nosnic, což bylo zhruba 15 procent všech nosnic v komerčních chovech.

Lépe je na tom letos oproti předchozímu roku také cena vajec. Podle dat Českého statistického úřadu prodávali chovatelé loni v březnu jedno vejce za 3,69 koruny. Z posledních údajů Státního zemědělského intervenčního fondu vyplývá, že aktuálně je to 2,87 koruny za vejce velikosti M z klecového chovu, z halového chovu na podestýlce je to potom 3,18 koruny za jedno vejce.

„Letos jsou vejce meziročně levnější z důvodu klidnější nákazové situace, žádný komerční chov nosnic produkující konzumní vejce nebyl likvidován. Také klesla cena krmných směsi a energií,“ vysvětluje Dlouhá.

Vejce pod cenou

Velké obchodní řetězce ale podle Dlouhé prodávají česká vejce pod cenou. „Pokud obchody prodávají v akcích vejce pod 2,90 koruny za kus, což se aktuálně v akčních letácích objevuje, sahají si řetězce zřejmě z marketingových důvodu do svých marží. Většina chovatelů je na nule či v mírném zisku,“ tvrdí Dlouhá.

Z tiskové zprávy drůběžářů a Agrární komory, také vyplývá, že řetězce tlačí na české chovatele kvůli levnému dovozu vajec ze zahraničí. „Tyto zahraniční giganty, které ovládají 90 procent tuzemského maloobchodního trhu, nutí naše drůbežáře kvůli svým slevovým akcím do ad hoc levnějších dodávek a hrozí jim přechodem k jinému levnějšímu dodavateli z jiné evropské země,“ uvádí Dlouhá.

I přesto by se mohlo letos prodat více českých vajec než v předchozích letech. Čeští drůbežáři totiž začínají chovat nové užitkové hybridy slepic, které snáší vejce s bílou skořápkou. Po takových vejcích je v době Velikonoc největší poptávka, dosud ale pocházela bílá vejce především ze zahraničí.

Nová plemena začínají drůbežáři chovat až v posledních měsících, a to kvůli nařízení, které od roku 2027 zakazuje klecový chov. Užitkové hybridy s bílými vejci jsou vhodnější do chovu ve voliérách či jiných alternativách ke klecovému chovu.

Dlouhá odhaduje, že v obchodních regálech je v současnosti asi 40 procent zahraničních vajec. Vychází ze soběstačnosti Česka v produkci vajec, která se od roku 2012 dle statistického úřadu pohybuje okolo 80 procent.

V roce 2022 to bylo 86,2 procenta. Významným dodavatelem je podle tiskové zprávy především Polsko, odkud bylo do Česka dovezeno podle celních statistik jen v únoru letošního roku 13 milionů kusů vajec. Loni se do ČR dovezlo celkem 361 milionů vajec, přitom z Polska byla více než polovina.