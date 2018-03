Nedostatek vajec před Velikonocemi nehrozí. Jejich ceny klesají

Cena vajec v obchodech by před Velikonočními svátky neměla růst. Čeští drůbežáři dodávají dostatek zboží na trh a v posledních týdnech snižovali ceny. Ty vzrostly v období kolem Vánoc, protože v Evropě bylo kvůli fipronilové aféře méně vajec. A jejich ceny rostly i ve všech okolních zemích. Pokud jde o soběstačnost v produkci, ta se v České republice pohybuje kolem 80 procent. Potvrdila předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Praha 10:30 23. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vejce. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

„Ve velkochovech byla loňská produkce okolo miliardy a půl kusů vajec. Z drobnochovů se produkuje asi 800 miliónů kusů. To je dohromady okolo 2,2 miliardy kusů. Dovoz ze zahraničí je okolo sedmi set milionů kusů. Největší dovozce je samozřejmě Polsko,“ informovala předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie.

„Okolo koruny a 70 haléřů se pohybuje cena zemědělských výrobců konzumních vajec. Říkám průměrně, jelikož samozřejmě záleží na obalu. Pokud se jedná o balení po šesti kusech nebo deseti kusech, tam více stojí samozřejmě obal,“ sdělila Dlouhá.

Ceny vajec

„Záleží samozřejmě také na druhu vajec. A na cenové politice obchodníků. V průměru by měla cena vajec v obchodech být kolem tří korun a 50 haléřů za kus. Může se ale dostat i přes 8 korun, například u vajec z chovu nosnic ve volném výběhu,“ popsala kolísání cen Dlouhá.

„V nabídce máme vejce z klecových chovů, na podestýlce, z volného výběhu, ale i organic nebo křepelčí. Největšímu zájmu zákazníků se těší vejce velikosti M po třiceti kusech, která jsou i cenově nejvýhodnější v nabídce nechybí ani vejce z českých chovů."

Státní veterinární správa je pravidelně kontroluje. A teď při očekávané větší spotřebě kontroly zvyšuje. Od poloviny března do Velikonoc nasadila lidi do mimořádná akce. Potvrdil mluvčí správy Petr Vorlíček.

Veterinární správa kontroluje balírny a třídírny, sklady a jejich zásilky ze zahraničí a samotné chovy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce pak kontroluje vejce prodávaná v maloobchodech. Veterinární správa se při kontrolách soustřeďuje na zdravotní nezávadnost vajec, ale také na jejich správné značení,“ popsal práci veterinární správy mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

To má být na skořápce každého vajíčka. Může se ale stát, že na obalu je jiný kód země původu než na samotných vajíčkách. A to proto, že je to buď privátní značka obchodního řetězce, takže je zboží v jednotných obalech toho kterého řetězce, nebo je na obalu značka třídírny a balírny. Vajíčka můžou mít ale jiné místo původu, než je napsáno na krabičce, ve které jsou.