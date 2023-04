Ekonom: Věk odchodu do důchodu by měl být navázán na naději dožití. Na velkou reformu je pozdě

Čeští politici stále diskutují o důchodové reformě, někteří odborníci ale soudí, že na skutečnou reformu už je pozdě. Problém ale představují také rozdíly důchodů mezi ženami a muži. „Jedním z návrhů, který už před více než deseti lety ležel na stole, je zavedení partnerské solidarity,“ komentuje pro Radiožurnál Vladimír Bezděk, ekonom a poradce prezidenta Petra Pavla v otázkách důchodové reformy, rozpočtové politiky a finančního sektoru. 20 minut radiožurnálu Praha 0:10 12. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženy mají nižší důchody než muži, změnit to může zavedení partnerské solidarity, tvrdí Bezděk (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nedávno jste prohlásil, že na velkou reformu důchodů je pozdě. Proč?

Velkou reformou jsem měl na mysli to, co zde bylo vytvořeno v roce 2012, tedy vedle zásadního průběžného státního důchodového pilíře ještě povinné nebo kvazipovinné penzijní spoření.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pokud vývoj naděje dožití nadále poroste, tak se nebudeme moci zastavit na žádné konkrétní věkové hranici odchodu do důchodu, říká ekonom Vladimír Bezděk, člen poradního týmu prezidenta Petra Pavla

Na to už je teď pozdě, protože česká populace nezadržitelně stárne a zhoršující se demografie nám zužuje fiskální možnosti pro tento manévr.

Kdyby tehdy nebyl druhý pilíř zrušen, jak by vypadaly penze v budoucnu?

Dohromady byla příspěvková sazba ve výši pět procent, a to už přece jen v kumulaci dvaceti, třiceti a čtyřiceti let a v principu složeného úročení má šance vytvořit zajímavou složku v 65 letech, kdy lidé půjdou do penze.

Budoucí důchod třeba pro generaci dnešních čtyřicátníků, kteří by v tomto systému byli aspoň 25 let, mohl mít lepší vlastnosti v tom smyslu, že naše budoucí penze nemusela záviset pouze na státním pilíři a průběžném financování.

Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services upozorňuje, že ženy mají nižší důchody než muži, protože měly nižší mzdy a vykonávají hůře placené práce. To by se asi mělo změnit.

Ano, ale hlavní důvod, proč mají ženy v průměru nižší důchody než muži není ten, že za stejnou práci mají nižší mzdu, byť i to je v Česku statisticky existující fakt.

Median: Tři čtvrtiny Čechů nesouhlasí se zvýšením věku odchodu do důchodu. Třetina je pro růst daní Číst článek

Hlavní důvod rozdílu ve výši vyplácených důchodů pramení z toho, že až v 95 procentech případů je to žena, kdo zůstává doma s dětmi, když jsou malé. To je faktor, který ve výsledku způsobuje značnou část zaostávání průměrného důchodu žen vůči mužům.

Partnerská solidarita

Jak to napravit?

Jeden z návrhů, který už před více než deseti lety ležel na stole a mně osobně se velmi líbí, je ten, že v rámci rodiny by mohla být zavedena partnerská solidarita. Ilustruji to na typickém příkladu, kdy muž vydělává, žena se doma stará o děti a v tu chvíli nemá výdělek, který by se jí počítal do důchodu.

Ženě se sice počítá tzv. náhradní doba pojištění, ale nemá proti tomu výdělek, a není nic jednoduššího, než rozdělit výdělek manžela na dvě poloviny. Jedna polovina se započítá ženě, druhá polovina muži nebo opačně, pokud je doma muž a pracuje žena. Tato rodinná či partnerská solidarita by v těchto dobách mohla kus toho rozdílu odstranit.

Je podle vás nezbytné zvýšit věkovou hranici odchodu do důchodu?

Podle mého názoru ano. Měla by být v ideálním případě navázána na vývoj naděje dožití, tak, jak jsme to už asi tři nebo čtyři roky od roku 2012 v zákoně o důchodech měli. Následně tento element koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL zrušila.

Pokud naděje dožití nadále poroste tak, jako roste posledních 30 let, což je samo o sobě velmi pozitivní zpráva, tak se s věkovou hranicí pro odchod do důchodu nebudeme moci zastavit na žádné konkrétní hladině.

Poslechněte si celý rozhovor s Vladimírem Bezděkem v audiu v horní části článku.