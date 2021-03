Rafaj: Obáváme se, že nárůsty budou po Velikonocích větší. Firma je dneska bezpečnější než běžný život

Desetina zaměstnanců odmítla v práci podstoupit testy na koronavirus. Vychází to z průzkumu Hospodářské komory mezi 565 zaměstnavateli s víc než 50 zaměstnanci. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj Radiožurnálu řekl, že v takovém případě se jedná o překážku na straně zaměstnance. Podle průzkumu je povinné testování pro firmy nejen nákladné, ale často i složité. Bojují například s nedostatkem testů pro všechny své pracovníky Praha 10:25 22. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Rafaj | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Máte stejné informace? Opravdu někteří zaměstnanci odmítají testy na koronavirus?

Ty případy se určitě stávají. Nemáme tak široký vzorek, jako popisuje Hospodářská komora. Jinými slovy, v našich firmách jsou to skutečně jenom ojedinělé případy, kdy zaměstnanci odmítají. Většinou se nám daří rozhovorem s nimi – často máme také odbory ve firmách, které s takovými zaměstnanci pracují – vysvětlit, že kromě toho, že to může být trochu nepříjemné, to žádná další rizika nemá. Naopak je to pozitivní pro celé okolí. Takže většinově to umíme řešit.

I když po tomto rozhovoru přece jen nejsou zaměstnanci přesvědčeni k tomu, že mají jít k testu, tak k němu nejdou. Co potom dělá firma? Jak to s nimi pak řeší?

Jak nás na to upozornila už usnesením vláda a potom i debata s ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem zdravotnictví, tak jsme se sjednotili na názoru, že se jedná o překážku na straně zaměstnance. To znamená, že zaměstnanec nemůže vstoupit do práce, nemůže vykonávat práci a nepřináleží mu za to mzda. Debata je i o tom, jestli z toho mohou plynout další důsledky.

Jak je to s dostatkem, nebo nedostatkem testů v Česku tak, aby firmy pokryly povinné testování svých lidí?

Myslím si, že není zásadní problém, že by testy nebyly. Dovedu si ale představit, že když si je objedná – zejména menší firma – od někoho, kdo expeduje velkým firmám, tak může potom déle trvat, než testy přijdou. Takže spíš k takovým věcem dochází a zaznamenáváme, že se prodlužují dodací lhůty.

Jednáme s vládou zejména o tom, abychom si jasně sdělili, které testy jsou kvalitní a které jsou méně kvalitní. Nemyslíme si, že by byl na trhu úplně nedostatek testů, ale spíše bychom teď měli umět rozlišit plevel od zrna. Říct si, jaké testy mají schopnost odhalit koronavirus daleko vyšší, než jiné.

Vláda bude v pondělí probírat další testování ve firmách - nařízení testů ve společnostech do deseti zaměstnanců a testování ve velkých firmách jednou za pět dní, nebo dvakrát v týdnu. Souhlasíte s častějším testováním? A dokázaly by si to firmy zorganizovat?

Je to velmi složité, velmi komplikované, pokud si představíte zejména velké firmy, které mají třeba směnové režimy, kdy lidé pracují třeba po sobě noční směny, pak mnoho dnů nejsou ve firmě. To znamená, zajistit testování už jednou týdně byla poměrně velmi složitá logistická akce. Proto si myslím, že je správné, aby se především rozšířil celý okruh testovaných zaměstnanců i na menší, protože záměrem je testovat plošně co nejvíce lidí a ne ve větších frekvencích.

Navíc si musíme uvědomit, že máme před sebou dva zkrácené týdny – příští a přespříští budou týdny, které budou mít méně pracovních dnů -, takže zejména pro firmy, které nemají pracovní režimy nebo nejedou nepřetržitě, by na to měly ještě méně času. A stále se opakovaně ukazuje to, že firmy, které dodržují pravidla, jsou daleko větší prevencí, než samotné testování. Právě firmy, které velmi striktně dodržují pravidla, tak výsledky testování, respektive záchyty pozitivních jsou výrazně menší.

Rada vlády pro zdravotní rizika možná doporučí zavřít okolo Velikonoc na několik dní průmyslové podniky. V České televizi to řekl člen rady a hlavní epidemiolog pražského IKEMu Petr Smejkal. Podle něj „kdybychom k Velikonocům přidali pár dní, tak efekt na sražení virové nálože v populaci by byl významný a hodně by to pomohlo“. Jak vy se k tomu za průmysl stavíte?

Kromě toho, že by to byly obrovské, ale obrovské ekonomické ztráty pro Českou republiku, tak si musíme položit otázku, jestli by to skutečně ten efekt přineslo. Firmy, které testují dlouho - třeba i firma, kterou řídím já - a začaly právě už po Vánocích, tak ukazují, že právě po svátcích, kdy se lidé setkávají a vláda tomu neumí zabránit, se spíš nárůst zvyšuje. To znamená, spíše se obáváme toho, že naopak po Velikonocích nárůsty budou větší.

Lehce s nadsázkou se dá říct, že dneska firma je daleko bezpečnější místo, než soukromý běžný život, protože ve firmě musíte mít celých osm hodin všechny ochranné pomůcky, roušku, držet rozestupy, testovat se, zatímco v soukromém životě, pokud budete pořádat nejrůznější sousedské a přátelské setkání a nepoužívat ochranné prostředky, tak je to daleko větší riziko. Takže se spíše obáváme, že po Velikonocích nám ještě vzroste to číslo.