Výhodná cesta premiérky Mayové. Británie uzavřela v Číně dohody za miliardy liber

Velká Británie uzavřela v Číně tento týden dohody za více než 9,3 miliardy liber, v přepočtu tedy 268,5 miliardy korun. Obchody se povedly během návštěvy britské premiérky Theresy Mayové. Díky nim vznikne ve Spojeném Království na 2500 pracovních míst, informovala agentura Reuters. Londýn/Peking 16:05 2. února 2018

Dohody, které se týkají řady sektorů, by podle britského ministra mezinárodního obchodu Liama Foxe měly britským firmám každoročně přinést na základě obchodní výměny na 59 miliard liber. Tato suma ale není konečná, neboť před podpisem jsou ještě další smlouvy.

Fox dodal, že britský finanční sektor získal dohody v hodnotě více než jedné miliardy liber, které zajišťují 890 pracovních míst. Britská premiérka Theresa Mayová ukončila v pátek třídenní návštěvu Číny.

Británie se poté, co se v roce 2016 v referendu rozhodla opustit Evropskou unii, obnovit svou pověst obchodní velmoci a doufá, že s druhou největší ekonomikou světa podepíše dohodu o volném obchodu.

Británie chce prohlubovat vztahy s Čínou

Čínský Li Kche-čchiang ve středu po setkání s Mayovou prohlásil, že „čínsko-britské vztahy se kvůli změnám ve vztazích mezi Británií a Evropskou unií nezmění".

Návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Británii v roce 2015 začalo období, na které Peking často poukazuje jako na „zlatou éru čínsko-britských vztahů".

A Mayová ve středu řekla, že je zapotřebí z této zlaté éry vztahů dál těžit a posílit strategické partnerství mezi oběma zeměmi.

Britská premiérka pak prohlásila, že Británie je připravena prohlubovat vztahy s Čínou a do budoucna posoudí všechny možnosti pro uzavření dohody o volném obchodu mezi oběma zeměmi.

Mayovou do Číny doprovázela padesátičlenná obchodní delegace, v níž byli i vedoucích představitelé firem BP či Jaguar Land Rover.

Objem vývozu z Británie do Číny od roku 2010 vzrostl o 60 procent, přesto ale v roce 2016 mířilo do Číny jen 3,1 procenta britského vývozu, zatímco do zemí EU to bylo 43 procent.