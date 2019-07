Britský úřad varuje před brexitem bez dohody. Země se může propadnout do recese, uvedl

Británie se může propadnout do recese a odchod země z Evropské unie bez dohody by mohl v příštím roce více než zdvojnásobit rozpočtový deficit. Ve své čtvrteční zprávě to uvedl britský Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR), který má na starosti dohled nad veřejnými financemi. Londýn 15:26 18. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Částečně to nejspíš způsobila tvorba zásob na začátku roku v souvislosti s očekávaným brexitem (ilustrační snímek) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Británie má pátou největší ekonomiku světa. Ve druhém čtvrtletí zřejmě stagnovala, možná ale zaznamenala i pokles, uvedl Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR). Částečně to nejspíš způsobila tvorba zásob na začátku roku v souvislosti s očekávaným brexitem.

Červnové průzkumy jsou však mimořádné slabé, což naznačuje, že tempo růstu zřejmě i nadále zůstane nízké. To zvyšuje riziko, že ekonomika by mohla vstoupit do plnohodnotné recese.

Poškození důvěry

Brexit bez dohody může poškodit důvěru a podkopat investice, také by ale mohl přinést větší bariéry obchodu s EU. To by mohlo snížit hodnotu libry a způsobit pokles ekonomiky. OBR upozornil na odhad Mezinárodního měnového fondu (MMF), podle kterého by mohla britská ekonomika do konce příštího roku klesnout o dvě procenta.

Brexit bez dohody by podle odhadu OBR mohl do konce finančního roku 2020/2021 zvýšit státní půjčky o 30 miliard liber (854,3 miliardy korun) ročně. To by více než zdvojnásobilo očekávaný deficit. Oba kandidáti na nového britského premiéra uvedli, že jsou na brexit bez dohody připraveni, pokud to bude nutné.

Britská ekonomika po referendu o brexitu, které se konalo v roce 2016, zpomalila mnohem méně, než se čekalo. Mnoho investorů se ale nyní obává prudkého poklesu, protože se blíží termín brexitu, který byl po odkladech stanoven na 31. října, a protože světová ekonomika kvůli obchodnímu napětí zpomaluje, uvedla agentura Reuters.