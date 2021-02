Kvůli brexitu skončí část britských rybářů. Nová pravidla pro export jsou pro ně likvidační

Část britských rybářů čelí krachu po definitivní odluce Velké Británie od Evropské unie. S tvrdými dopady se vypořádávají například prodejci mušlí a mlžů. Podle pobrexitových pravidel totiž nemůžou volně vyvážet na unijní trh své výlovky. Kdyby chtěli ve vývozu pokračovat, museli by investovat v přepočtu skoro 30 milionů korun do zpracovatelského zařízení, do balíren a nových štítků. Na to ale prodejci často nemají peníze. Londýn 8:02 4. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Comstock Images

Regulace se týká hlavně mlžů – tedy slávek, ústřic, hřebenatek a další mušlí. Do letošního roku, tedy do doby před brexitem, mohli britští rybáři a vývozci bez větších regulací prodávat a posílat své výlovky na kontinent, kde se vyčistily, zpracovaly a prodávaly.

Teď se ale Britové musí řídit stejnými pravidly jako ostatní země mimo Evropskou unii. Tím pádem můžou na unijní trh posílat jen mlže připravené rovnou ke konzumaci s patřičným zdravotním certifikátem a ulovené jenom v těch nejčistějších vodách typu A. Problém je ale v tom, že většina britských vod do této kategorie nespadá.

Britští prodejci odmítají přebírat vrácené oblečení z Evropské unie. Snadnější je ho odepsat nebo spálit Číst článek

Investice 30 milionů

Pro britské rybáře je to velká komplikace a někteří z nich budou muset pravděpodobně se živností skončit. Britský server Politics Home, který o případu informoval jako první, uváděl příklad společnosti Kingfisher Seafoods, která má centrálu v přístavním městě Barrow-in-Furness a je jedním z největších exportérů mlžů a mušlí na severu Anglie.

Tato společnost ročně vyvezla na unijní trh – hlavně do Španělska, Francie, Nizozemska a Irska – na dva a půl tisíce tun slávek a srdcovek jedlých. Kdyby chtěla ve vývozu pokračovat, musela by investovat v přepočtu skoro 30 milionů korun do zpracovatelského zařízení, do balíren a nových štítků. Na to ale společnost nemá peníze.

Britská vláda původně tvrdila, že omezení na vývoz těchto mušlí a mlžů bude platit jen do 21. dubna. Tehdy se podle ní měla změnit unijní legislativa. Evropská unie už ale informovala britské rybáře, že zákaz vývozu bude platit na dobu neurčitou.

Kabinet od té doby tvrdí, že bude ve věci nadále vyjednávat s Evropskou unií. Sami britští rybáři teď kritizují britskou vládu a tvrdí, že při vyjednávání s Evropskou unii dostatečně nehájila jejich zájmy, a že jim navíc dávala falešnou naději, že se pravidla změní koncem dubna.

Upozorňují také na to, že je pro ně velmi těžké hledat jiná odbytiště pro své úlovky, protože mušle a mlži podléhají rychlé zkáze a jejich transport je velmi komplikovaný.