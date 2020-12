Britský trh práce i nadále slábne. Za tři měsíce přišlo o zaměstnání rekordních 370 000 lidí

Ve Velké británii přišlo v tříměsíčním období do konce října o práci rekordních 370 000 lidí. Míra nezaměstnanosti se zvýšila na 4,9 ze 4,8 procenta v předchozím tříměsíčním období do konce září. Oznámil to britský statistický úřad. Nárůst míry nezaměstnanosti byl ale méně výrazný, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters předpovídali zvýšení na 5,1 procenta.

