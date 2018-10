Povinné kontroly vepřového masa na mor zatím nebudou, rozhodlo ministerstvo

EET přineslo jen drobné. Stát by se měl zaměřit na odliv dividend a daňové ráje, radí ekonom Kovanda

Přinesla EET do státní kasy 10 miliard korun, jak tvrdí premiér Andrej Babiš? Podle ekonoma Lukáše Kovandy je to mnohem méně. Poslechněte si Pro a proti na Českém rozhlasu Plus.