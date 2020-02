Epidemie prasečího moru v Číně ovlivnila český trh. Vepřová kýta podražila za rok o 25 korun na kilogram

Téměř o pětinu podražilo za poslední rok vepřové maso. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Důvodem je přetrvávající epidemie prasečího moru v Číně. Její obyvatelé jsou totiž velkými milovníky vepřového. Proto ho začali dovážet ze zahraničí, včetně evropských zemí, kde šla jeho cena nahoru.A český trh nebyl výjimkou. Praha / Peking 19:08 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prase (ilustrační foto) | Foto: Alexas_Fotos/ CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Podle statistického úřadu nyní vyjde kilo vepřové kýty na zhruba 150 korun. Ještě před rokem by to bylo zhruba o 25 korun méně. Podobným tempem zdražují také párky, salámy nebo klobásy. Nevypadá to ani, že by se mohlo v nejbližší době začít zlevňovat. Vepřového je totiž na trhu stále málo.

„Tento nedostatek bude extrémně táhnout cenu masa i nadále nahoru. Nejenom vepřového, protože když se zdvihá cena vepřového masa, tak to hlavně táhne cenu drůbežího masa. Lze skutečně předpokládat, že vlivem tohoto vývoje bude docházet k dalšímu zdražování,“ vysvětluje pro Radiožurnál ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.

Ceny jatečných prasat jsou nejvyšší za posledních 11 let. V obchodech zdražuje vepřové maso i uzeniny Číst článek

Když se ale podíváme na vývoj cen vepřového za delší období, zjistíme, že za posledních 20 let to celkové zdražení bylo minimální, zatímco průměrná mzda vzrostla na víc než dvojnásobek.

Tuzemští zemědělci si dlouhodobě stěžují na to, že se jim chov prasat nevyplatí. Stejně jako se příliš nezvyšovala cena masa v obchodech, nerostla ani částka, kterou za prasata dostávali chovatelé. Zatímco jejich náklady třeba na mzdy nebo energie jdou stále nahoru.

„Průměrné náklady za posledních 13 let dosahují asi 35 korun na kilogram. A ještě v roce 2018 a na začátku roku 2019 prodávali zemědělci kilo vepřového za 26, 27 korun, to znamená, že prodělávali osm, devět korun na každém kilogramu,“ vypočítává předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.

Cena za kilo živých prasat se nyní přiblížila 40 korunám, což znamená, že by se chovatelé mohli dostat alespoň do mírného zisku. Otázkou ale je, jak dlouho současné ceny vydrží.