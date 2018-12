Stát testuje nové metody dopravních zakázek, chce zkvalitnit průběh projektů

Stát hledá a testuje nové metody výběru zhotovitelů dopravních staveb ve veřejných soutěžích. Nové metody by měly především zkvalitnit průběh projektů a omezit tak případy, kdy v soutěžích vítězí firmy často jen na základě nejlacinější ceny. Pilotním projektem, ve kterém bude metoda použita, je studie trati mezi Přerovem a Ostravou. Sdělila to mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Praha 13:42 9. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo začalo uvažovat o větším využití metody Best value, což je koncept založený na výběru dodavatele podle nejlepšího poměru kvality a ceny | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Výběr na základě nejnižší ceny vede podle odborné veřejnosti k problémům při realizaci, konečná cena se navíc často zvyšuje.

Nové metody výběru vítězů ve veřejných zakázkách by tak mohly předejít situacím, kdy v soutěžích vítězí uchazeči, kteří nabídli nejnižší cenu, ovšem při samotné realizaci pak vznikají problémy v podobě zdržení nebo víceprací.

Poslanec Martin Kolovratník (ANO) uvedl, že důraz na cenu je často na úkor kvality. „Klasickým příkladem jsou nabídky cen stavebních prací, které bývají velmi často silně podhodnocené, ale nakonec se velmi prodraží z hlediska nevyhnutelných víceprací,“ řekl na nedávné konferenci Asociace pro rozvoj infrastruktury, které se zakázkám věnovala.

Best value

Ministerstvo proto začalo uvažovat o větším využití metody Best value, což je koncept založený na výběru dodavatele podle nejlepšího poměru kvality a ceny, kdy zadavatel posuzuje, jakou hodnotu dostane za vynaložené prostředky. Větší důraz je tak kladen na samotného uchazeče a kvalitu jeho projektu.

Jako pilotní projekt pro otestování nové metody pro výběr zhotovitele resort dopravy zvolil studii železniční trati Přerov-Ostrava. Zadavatelem zakázky je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ministerstvo chce na projektu vyhodnotit výhody metody a podle výsledků následně rozhodnout o jejím dalším využití.

„Metodu Best value u veřejných zakázek úspěšně používají v Nizozemsku a dalších státech Evropy. Její využití přilákalo řadu zkušených dodavatelů, kteří by z pohledu kritéria zohledňujícího pouze nejnižší nabídkovou cenu dříve neměli šanci. Důsledkem výběru kvalitních dodavatelů se příprava projektů urychlila a také se snížily vícepráce,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Silničáři se aktuálně potýkají s problémy na opravovaném úseku dálnice D1 mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, kde má stavba velké zpoždění. Dělníci kvůli tomu musí s pracemi pokračovat i během prosince, kdy podle původních plánů měly být opravy přerušeny až do jara. Zakázku za 1,75 miliardy korun provádí sdružení tvořené italskou firmou Toto Costruzioni Generali a české stavební společnosti Geosan Group. V konsorciu dříve bylo také kazašské SP Sine Midas Stroy, které však podle ministra již ve stavbě nepokračuje.