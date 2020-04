Změny na ochranu dlužníků omezují vymahatelnost práv, ztrácíme jistotu splatnosti dluhu, varují věřitelé

Změny na ochranu dlužníků, které ve středu schválila sněmovna, nejsou pro věřitele příznivé, neboť omezují vymahatelnost jejich práv, řekl prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk. S přihlédnutím k aktuální situaci a k ostatním návrhům, které byly původně zvažovány, však asociace větší část z nich vnímá jako akceptovatelný kompromis. Praha 10:31 9. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna schválila, že do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí (ilustrační foto) | Foto: KAREL KOPÁČ / CNC | Zdroj: CNC / Profimedia

Zrušením hranice 30 procent u starých oddlužení věřitelé podle asociace ztratí jistotu, že se v budoucnu dočkají splacení dluhu v takové míře, s níž doposud počítali. Opatření by se nicméně mělo týkat pouze osob, které se skutečně dostaly do problémů kvůli pandemii, a z tohoto pohledu ho v rámci možností asociace považuje za relativně přijatelné.

K pozastavení výkonu mobiliárních exekucí a dražeb exekutoři sami dobrovolně přistoupili již před několika týdny, což bylo podle Staňka správné. Schválená legislativní úprava je v tomto směru prakticky již pouhým potvrzením aktuálního stavu.

S čím naopak Staněk nesouhlasí, je zvýšení minimální hodnoty dluhu, pro který by v budoucnu bylo možné exekučně vydražit dlužníkovu nemovitost, ze současných 30 000 na 100 000 Kč. Vzhledem k tomu, že dražba nemovitosti je vždy až posledním způsobem výkonu exekuce, když mírnější postupy selhaly, by tak věřitelé ztratili jakoukoliv šanci na splacení těchto dluhů, dodal.

Za nevhodné považuje také omezení možnosti srážek z dlužníkova účtu, a to tím spíš, že dané omezení by mělo platit nikoliv po dobu nouzového stavu, ale až do konce roku.

Sněmovna schválila, že do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí. Pozastavení exekucí movitých věcí se podle úprav ústavně právního výboru nebude týkat například dluhů na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti by navíc byla už nastálo možná až u dluhů nad 100 000 korun místo nynějších 30 000 korun.

