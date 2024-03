Věřitelé Sberbank CZ se dočkali. Komerční banka začíná bezhotovostně vyplácet pohledávky

Komerční banka v pondělí začne vyplácet pohledávky věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ prostřednictvím svých poboček a online. Výplata potrvá do 15. dubna 2024. Ve všech případech bude výplata bezhotovostní, peníze budou zaslány na bankovní účet vedený v ČR, a to výhradně v českých korunách, sdělila Komerční banka. Věřitelé, jichž je přes 15 000, by měli dostat zhruba 57 miliard korun.

Praha 6:29 18. března 2024