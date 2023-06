Výstavba obnovitelných zdrojů může přinést pracovní pozice i miliardy domácnostem, tvrdí studie Deloitte

Česká republika musí zrychlit výstavbu velkých fotovoltaických a větrných elektráren, jinak může v budoucnu přijít o miliardy korun i o tisíce pracovních míst. Tyto závěry vyplývají ze studie poradenské společnosti Deloitte, kterou si nechal zpracovat Svaz moderní energetiky. Praha 10:43 18. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát by podle studie měl včas využít peníze, které k výstavbě obnovitelných zdrojů nabízí Evropská unie (ilustrační foto) | Foto: Štěpán Sedláček | Zdroj: Český rozhlas

Rozvoj fotovoltaických a větrných elektráren je důležitý hlavně proto, že sílí tlak velkých mezinárodních odběratelů na to, aby firmy vyráběly ekologicky udržitelné produkty. Česku by mohlo hrozit, že tuzemské firmy budou mít problém udržet krok se svojí zahraniční konkurencí.

„Ve světě jsou stovky globálních korporací, které bud přímo působí v Česku, nebo jsou do nich zapojené české firmy jako subdodavatelé. Korporace mají závazky k přechodu na stoprocentní dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ve chvíli, kdy jim česká energetika nebude moct zelenou elektřinu nabídnout, se budou logicky dívat na jiné trhy,“ upozorňuje ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

145 miliard domácnostem

Stát by podle studie měl včas využít peníze, které k výstavbě obnovitelných zdrojů nabízí Evropská unie. Je totiž možné, že v budoucnu unie přesune svoji podporu do jiných sektorů ekonomiky.

Pokud by Česko plně využilo současné dotační tituly, naplánované do roku 2030, mohly by se postavit podle studie až stovky nových velkých elektráren. Třeba pro průmyslové podniky nebo logistická centra. To by mělo pozitivní dopad i na trh práce a rozpočty domácností.

„Mohlo by to vytvořit až 30 tisíc nových pracovních pozic napříč celou ekonomikou. Bude tedy více pracovních míst, větší přidaná hodnota a bude to mít efekt i na příjmy domácností. Ten nám vyšel v objemu 145 miliard korun, které budou mít domácnosti navíc,“ vysvětluje hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Příjmy veřejných rozpočtů by se mohly zvýšit o 119 miliard korun a během příštích sedmi let by mohlo HDP stoupnout o téměř pět procent.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) se Česku peníze na stavbu nových elektráren vyčerpat podaří. „Mechanismus, který je nastaven, je nastaven dobře a my se ho snažíme stále víc digitalizovat a zjednodušovat,“ říká.

Jak se bude dařit nové elektrárny stavět, bude podle studie záležet i na tom, zda se podaří zrychlit administrativní procesy. Například proces povolení a výstavby fotovoltaické elektrárny trvá teď zhruba pět let, u větrné dvojnásobek.