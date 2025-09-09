Většina ruských podniků čeká zpomalování růstu ekonomiky, ukázal průzkum
Většina ruských podniků očekává zpomalování růstu ruské ekonomiky. Vyplývá to z průzkumu, o jehož výsledcích informovala ruská mediální společnost RBK. Ekonomickou aktivitu v Rusku brzdí mimo jiné nedostatek pracovních sil a vysoké úrokové sazby, kterými se ruská centrální banka snaží držet pod kontrolou inflaci, uvedla agentura Reuters.
Rusko se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých hospodářských sankcí ze strany západních zemí.
Ruská ekonomika následně prokázala vysokou odolnost vůči sankcím, protože hospodářský růst podporovaly masivní vojenské výdaje. V poslední době ale přibývají známky ochabování hospodářské aktivity.
Společnost RBK uvedla, že podle průzkumu očekává zpomalování tempa růstu ekonomiky 57 procent ruských podniků, zatímco oživení předpokládá 28 procent podniků. Zbývajících 15 procent dotazovaných společností pak nebylo schopno budoucí vývoj předpovědět.
Ruský ministr financí Anton Siluanov v srpnu předpověděl, že hospodářský růst v Rusku v letošním roce zpomalí na 1,5 procenta. Zhoršil tak dřívější oficiální odhad, který počítal s růstem hrubého domácího produktu o 2,5 procenta.
Mezinárodní měnový fond koncem července snížil odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 0,9 procenta, do té doby čekal růst o 1,5 procenta. Loni ruská ekonomika vykázala růst o 4,3 procenta.