Vietnamské aerolinky můžou létat do USA. Splňují bezpečnostní standardy

V současnosti není provozován žádný přímý let mezi Vietnamem a Spojenými státy, přestože tento trh má potenciál v oblasti cestovního ruchu či návštěvy přátel a příbuzných. Zájem o provozování letů do USA již vyjádřily aerolinky Vietnam Airlines, Bamboo Airways nebo VietJet.

Společnost Bamboo uvedla, že by chtěla zahájit lety na přelomu let 2020 a 2021 a objednala si již letadla Boeing 787 určená pro lety na dlouhé vzdálenosti. Národní aerolinky Vietnam Airlines jednají o nákupu letadel na trasy do USA s Airbusem a Boeingem, letadla však obdrží nejdříve v roce 2022.

Mezitím chtějí rozšířit dohodu o sdílení kódů s americkou společností Delta Air Lines. Dohoda o sdílení kódů znamená, že si společnosti navzájem prodávají letenky na své spoje. Také nízkonákladové VietJet plánují koupi širokotrupých letadel schopných provozovat lety do USA bez zastávky.

Hlavní analytik Centra pro letectví oblasti Asie a Tichomoří Brendan Sobie uvedl, že povolení od FAA je důležité pro Vietnam symbolicky a politicky. Domnívá se však, že vietnamské aerolinky budou mít problémy se ziskovostí letů do USA, protože zde není dostatečná poptávka od cestujících za obchodem a podnikáním, kteří jsou ochotni si připlatit za vyšší třídu.

Vietnamský letecký trh prudce roste. V letech 2010 až 2017 rostl ročně v průměru o 16 procenta. Vietnamské aerolinky patří mezi velké zákazníky výrobců letadel Boeing a Airbus, napsala agentura Reuters.