Česko chce dostat do Vietnamu pivo, maso a mléčné výrobky. ‚Dravé a korupční prostřední,‘ hodnotí expert

Mezi mrakodrapy v centru Ho Či Minova Města stojí v jedné z vedlejších uliček už od 90. let česká restaurace Hoa Vien. Na jídelním lístku tu můžou návštěvníci najít například guláš nebo smažený sýr.

Za českou stopou v desetimilionové metropoli jižního Vietnamu stojí podnikatel Ngo Hong Chuyen, který za minulého režimu v Československu studoval. Od roku 2001 si restaurace vaří také vlastní české pivo. Její minipivovar byl jeden z prvních ve Vietnamu. V té době tu na jeho chod začal dohlížet také český sládek Tomáš Hub.

„Jako druzí tady otevřeli minipivovar Němci. To byla v Asii taková první vlna. Teď je tady druhá vlna řemeslného piva, se kterou přišli Američani,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Oblíbené minipivovary

Minipivovary teď vyrůstají ve velkých vietnamských městech téměř na každém rohu. Poptávka po pivu, která se za poslední desetiletí téměř zdvojnásobila, je ale jen jedním z ukazatelů zvyšující se životní úrovně obyvatel. Ta by měla růst i nadále.

Česká restaurace Hoa Vien v centru Ho Či Minova Města | Foto: Patrik Salát | Zdroj: Český rozhlas

Podle odhadů společnosti PwC by v roce 2035 měla střední třída tvořit až polovinu populace Vietnamu, což ještě zvýší domácí spotřebu. Vietnamský trh se i díky tomu stal vyhledávaným místem pro dovoz z celého světa a mezinárodní společnosti se snaží místní zaujmout například na prestižních veletrzích.

Příležitost k tomu nabízí například veletrh Food and Hotel, který bývá řazen mezi největší v jihovýchodní Asii. Své produkty tu prezentují třeba podniky z Ameriky, Brazílie, Kanady, Německa nebo Japonska. České firmy se ho v Ho Či Minově Městě účastní vůbec poprvé. Stánek tu má i Budějovický Budvar.

„Máme s naším partnerem tady na místě plány rozšířit distribuci i v jižním Vietnamu, především tady v Ho Či Minově Městě a okolí. Můžeme říct, že Vietnam je náš nejvýznamnější asijský trh,“ popisuje generální ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Nutná inspekce z Vietnamu

Některé společnosti se ale teprve snaží na trhy v tomto regionu prorazit. Usiluje o to například jeden z největších vývozců masa v Česku, společnost Animalco. „Máme dlouhodobý zájem o export českého masa a masných výrobků právě do těchto teritorií,“ potvrzuje vedoucí sekce výroby David Malý.

Aby se mohlo české maso do Vietnamu vyvážet, potřebuje získat certifikaci. To zahrnuje i cestu vietnamské veterinární inspekce do Česka. Právě o tom jednal v Hanoji lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný.

Stánek Budvaru na veletrhu Food and Hotel | Foto: Patrik Salát | Zdroj: Český rozhlas

„Podle informací z jednání na ministerstvu zemědělství Vietnamské republiky by to mělo být nejpozději na začátku příštího roku,“ doplňuje pro Radiožurnál ministr.

Program jednání ale ovlivnila zásadní změna na vietnamské politické scéně. Dosavadní prezident Vo Van Thoung se totiž vzdal mandátu a namísto vietnamského ministra zemědělství, který se musel omluvit kvůli jednání nejvyšších špiček vietnamské komunistické strany, českou delegaci přijal jeho první náměstek.

„Velmi jsem apeloval, zda by šlo tuto inspekční cestu urychlit. I z toho důvodu, že během těch několika hodin mé přítomnosti a mých jednání i s potravinářskými společnostmi zde ve Vietnamu se ukázalo, že je velký zájem,“ říká Výborný.

Podle něj má velký potenciál nejen vývoz českého masa. „Tady je potenciál obrovský, jednak vietnamská ekonomika opravdu letí nahoru, roste počet obyvatel a není to jen otázka masa, piva nebo chmele. Máme tu opravdu velké možnosti v rámci mléčných výrobků, zvláště těch, které se dají dovézt,“ zdůrazňuje český ministr.

Dravost a korupce

Navýšení exportu do Vietnamu může pomoci i české ekonomice. Její výkonnost je totiž na vývozu zboží přes hranice závislá. Podle dat Světové banky se export na hrubém domácním produktu podílí z více než sedmdesáti procent. Podstatná většina vývozu ale míří do Evropské unie. Stát se proto snaží riziko závislosti na jednom trhu snížit a podpořit větší rozmanitost zahraničního obchodu.

„Evropský trh také praská ve švech. Je proto dobré hledat trhy, které nabízejí nové příležitosti, které také dynamicky rostou.“ doplňuje ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Právě jihovýchodní Asie mezi nejrychleji rostoucí regiony světa patří a podnikatelské mise za doprovodu vládních představitelů kvůli tomu míří často i do Vietnamu. Například největší zástupce zaměstnavatelů v Česku, Svaz průmyslu a dopravy, za posledních třicet let uspořádal nejvíce misí právě do této země. Možnost navázat obchodní vztahy ve Vietnamu díky tomu dostaly už stovky českých firem. Uspět na tomto trhu kvůli jeho specifikům se ale nemusí všem podařit.

Veletrh Food and Hotel | Foto: Patrik Salát | Zdroj: Český rozhlas

„Historicky je to velmi dravé a korupční prostřední, kde se příliš obchodní dohody nedodržují. V podstatě se tam neobjedete bez místních spolupracovníků. A navíc byla do nedávna i povinnost mít ve firmě vietnamského zástupce. A to samozřejmě podstatným způsobem zvyšuje podnikatelské riziko. Nicméně v poslední době vidíme, že se to zlepšuje,“ vysvětluje odborník na Vietnam z Univerzity Palackého v Olomouci Filip Kraus.

České firmy podle něj musejí počítat s velkou konkurencí společností z Číny, Japonska nebo Jižní Koreje. Pomoci při vstupu na trh by jim ale mohly nadstandardní česko-vietnamské vztahy. Ty mají svůj počátek v 50. letech minulého století a přežily i pád komunismu v Československu.

V Česku také žije početná vietnamská menšina a Vietnam byl dlouhou dobu i jednou z prioritních zemí pro českou rozvojovou pomoc.

Trhy v Ho Či Minovo Městě | Foto: Patrik Salát | Zdroj: Český rozhlas