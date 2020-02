Levnější boty i ovoce přinese dohoda s Vietnamem. Češi nesmí zaspat na startu, varuje Winter

Ještě levnější oblečení a boty, nebo také ovoce a elektronika. Je řeč o výrobcích z Vietnamu, se kterým Evropská unie uzavřela dohodu o volném obchodu. Tento týden ji ratifikuje Evropský parlament zasedající právě ve Štrasburku a dohoda začne ihned platit. Mezi evropskými zeměmi se může strhnout závod o to, kdo si ve Vietnamu získá nejlepší obchodní pozice. Štrasburk 11:59 11. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrum večerní Hanoje | Foto: calflier001 | Zdroj: Wikiemdia Common

Vietnam – země s 96 miliony obyvatel. Pro evropské exportéry velký trh. Jako první ze zemí nynější Evropské unie navázalo s Vietnamskou socialistickou republikou v 50. letech diplomatické styky Československo. Díky početné vietnamské komunitě, ale i díky tisícům Vietnamců se zkušeností z práce v Československu, má Česko mezi ostatními zeměmi Unie výsadní pozici.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Pavla Nováka týkající se dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem

„Ve Vietnamu žije přes 206 tisíc lidí, kteří u nás v minulosti studovali – i vysoké školy, nebo pracovali. A v současné době tam žije 1756 z těchto lidí – vysokoškoláků, kteří u nás absolvovali všechny možné vysoké školy a pracovali třeba dříve na ministerstvech vietnamských, ale také řídili své velké podniky. Tyto lidi a tato fakta by měla Česká republika využít,“ říká čestný předseda Česko-vietnamské společnosti marcel Winter.

Podle Wintera si ale musí dát Česko pozor, aby mu ve Vietnamu takříkajíc neujel vlak. Využít šance navázat exportní a importní styky s Vietnamem budou chtít i jiné státy Unie. Winter upozorňuje na to, aby třeba podnikatelé z Německa, Rakouska nebo Holandska nechtěli kupovat české výrobky a technologie, které by se ziskem prodávali do Vietnamu.

Největší mezi řetězci jsou vietnamské prodejny, prohlásil šéf svazu obchodu Prouza Číst článek

S čím by se české firmy mohly ve Vietnamu uplatnit? Podle Wintera jde především o produkty ve zdravotnictví, obrovský zájem je o nanotechnologie. „Také je potřeba si uvědomit, že ve Vietnamu potřebují pro metro v Ho Či Minově městě určité komponenty, ale také třeba pro nadzemní přepravní kolejový systém v Hanoji,“ říká Winter.

„Vietnam má zájem třeba o obráběcí stroje, ale i laserovou techniku. Čili pokavaď je nenabídnou české firmy a čeští exportéři, tak Vietnam bez toho nebude, protože na tuto dohodu o volném obchodu EFTA čekají exportéři ze všech zemí Evropské unie,“ dodává.

Jde teď podle čestného předsedy Česko-vietnamské společnosti o to, aby čeští investoři a podnikatelé nezaspali na startu a dokázali využít toho, že ve Vietnamu žijí statisíce lidí, které mají k Česku daleko vřelejší vztah, než k jiným zemím evropské sedmadvacítky.