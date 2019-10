Největší mezi řetězci jsou vietnamské prodejny, prohlásil šéf svazu obchodu Prouza

Neformální potravinový maloobchodní řetězec složený z vietnamských večerek a dalších prodejen je největší mezi tuzemskými řetězci. Podle odhadů Svazu obchodu a cestovního ruchu může ovládat až pětinu trhu. V úterním rozhovoru pro ČTK to řekl prezident svazu Tomáš Prouza. Chystaná novela o významné tržní síle nově hodnotí tyto aliance obchodníků jako významnou tržní sílu a mohla by se na něj vztahovat podobná pravidla jako na největší obchodníky. Praha 18:47 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhas

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza dodal, že nejde jen o vietnamské večerky, ale i prodejny COOP, které vietnamští obchodníci provozují jako franšízanti, nebo o prostory, které převzali po krachu menších obchodů.

„Tím, že se to navenek tváří jako nezávislé jednotky s vlastním IČO, tak to nikdo neřeší,“ doplnil Prouza.

Jako aliance obchodníků by se podle něj mohly dle připravované legislativy hodnotit takové obchody, které by měly stejného velkoobchodního dodavatele nebo by používaly stejný informační systém.

„Tam to už bude na odvaze a schopnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prokázat tyto neformální vazby,“ upřesnil prezident svazu.

Večerky pod menší kontrolou?

Inspektoři podle něj řeší problémy ve zmíněných večerkách s menší oblibou než ve velkých řetězcích, které fungují dlouho s jasnou obchodní značkou a právní podobou.

„Pozorujeme to u běžných kontrol, kdy inspekce říkají, že k Vietnamcům vlastně chodit nechtějí. Jsou tam tři provozovatelé a nevíme s kým zahájit správní řízení. Kdybychom někomu něco uložili, tak se to nechá zkrachovat a do tří měsíců tam budou s novým IČO, ale stejným statutárním zástupcem,“ uvedl Prouza. Pokutu tak podle něj spíš dostanou běžné řetězce.

Pokud by podle Prouzy měly vznikat problémy na odvodu daně, nemělo by být problémem ministerstva financí porovnat odvody v rámci elektronické evidence tržeb obchodu, který na místě fungoval před nástupem zástupců tohoto „řetězce“, se současnými tržbami, přičemž jde o stejné prostory a nejspíš delší prodejní dobu. „Záleží na ministerstvu financí, aby mělo odvahu to udělat,“ uzavřel.

Tři čtvrtiny tuzemského trhu podle svazu zabírá 11 řetězců. Největší je Kaufland, který ve finančním roce 2017/2018 zvýšil zisk před zdaněním o 56 procent na 3,08 miliardy korun a jeho tržby stouply o procento na 57,6 miliardy korun.