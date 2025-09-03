Vinaři na Slovácku sklízejí první rané odrůdy hroznů. Úroda by měla být dobrá
Vinaři na Slovácku sklízejí první rané odrůdy hroznů. Úroda by měla být výrazně lepší než v minulém roce. Stále ale záleží na počasí. Hlavní sklizeň by měla začít ve druhé polovině září, zjistil Český rozhlas Zlín.
Jednatel šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích Zdeněk Habrovanský nůžkami odstřihuje střapce hroznů. „Dneska ráno sbíráme Muškát moravský a Müller Thurgau,“ popisuje Habrovanský.
„Včera tato kombinace měla nějakých 17 a půl, 18 stupňů cukernatosti přírodní. Myslím si, že dnešní várka už bude 18 a půl stupně cukernatosti, takže každým dnem přibývá cukru, což je dobré,“ pochvaluje si dvaasedmdesátiletý vinař.
První hrozny začal sbírat před 14 dny. „Začali jsme odrůdama ve skleníku, a to bylo už 18. 8., no a venku jsme potom začali po těch trochách sbírat minulý týden,“ říká Habrovanský
Letošní úroda podle něj zatím vypadá průměrně. „Na jaře jsme měli bohužel pokažený traktor, tak tři týdny. Nedalo se ani pořádně vjet do vinic, nemohli jsme stříkat, takže je i víc perenospory, kterou jsme dlouho neměli a ty porosty jsou takhle zdecimované, napadené. Ale je to samozřejmě podstatně lepší jak v loňském roce, protože vloni nám to pomrzlo a tam to byla veliká slabota,“ svěřuje se vinař.
„Kdyby tak pořádně zapršelo a potom bylo slunečno a krásně. No, a když se zvýší cukernatost na těch 21, 22, tak to budu šťastný člověk,“ přeje si Zdeněk Habrovanský.
Vinobraní už i v dalších vinařstvích
Minulý týden zahájili vinobraní i v boršickém vinařství Dvůr pod Starýma horama. Jeho spolumajitel Ondřej Gottwald právě se svými spolupracovníky nasypal posbírané hrozny do lisu.
„Teďka právě slyšíme tady kapat z lisu mošt z odrůdy Müller Thurgau, tu jsme posbírali asi před hodinou, aktuálně lisujeme. Cukernatost byla 15 stupňů a je to vlastně takový pokus, který letos chceme zkusit. Bude to víno s nízkým alkoholem, takže chceme, aby výsledné víno bylo zhruba při 7 % alkoholu. To znamená, řekněme, taková light varianta vinného střiku bez vody a bez ledu,“ popisuje Gottwald.
„Dokončená alkoholová fermentace bude zhruba asi za dva týdny, řekněme, záleží na té teplotě a potom následně ještě víno tady bude chvilku ležet. A tím, že to bude velmi lehké mladé víno, tak nebude potřeba tady nějaké dlouhé zrání. Takže já si myslím, že třeba v prosinci by mohlo být už hotové k nalahvování,“ doplňuje vinař.
Úroda by měla býl lepší než loni
„V loňském roce tady byly velké jarní mrazíky, takže byla úroda u nás třicetiprocentní a je poznat, že vinice byla velmi odpočatá. Takže násada hroznů už zjara byla velmi vysoká. Pořád máme velmi bohatou úrodu, takže z hlediska kvantity, z hlediska toho množství si nemůžeme stěžovat a z hlediska kvality pořád ještě zraje,“ uzavírá Ondřej Gottwald
Hlavní sklizeň by podle obou vinařů měla začít po 15. září, kvalitu úrody pak budou moci posoudit až ve chvíli, kdy bude víno v sudech.