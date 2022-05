Zemanův krotitel inflace nastupuje s jasným úkolem. Čeká nás boj o důvěryhodnost centrální banky?

„Vážený pane prezidente, děkuji za vaši důvěru. Je pro mě ctí pracovat pro republiku.“ Aleš Michl (nově jmenovaný guvernér ČNB)

„Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval novým guvernérem ČNB ekonoma Aleše Michla. Dosavadní člen bankovní Rady se funkce ujme po Jiřím Rusnokovi, tomu na konci června skončí druhý mandát. “ (Radiožurnál, 11. 5. 2022)

„Máte před sebou těžký úkol, právě včera byly publikovány údaje o 14procentní inflaci. “ Miloš Zeman (prezident, 11. 5. 2022)

„V Česku se meziročně zdražuje nejrychleji za posledních skoro 30 let, upozorňuje na to Český statistický úřad.“ (ČRo Plus, 11. 5. 2022)

„Podle jeho dat inflace v dubnu zrychlila na 14,2 procenta. “ (Radiožurnál, 11. 5. 2022)

„Jak říkal Alois Rašín, ke kterému bych se rád přihlásil - pracovat a šetřit. “ Aleš Michl (11. 5. 2022)

Nakolik je podle vás ten prezidentův výběr nového guvernéra překvapivý

Kdybyste se mě zeptal před pěti lety, tak je šokující. Před dvěma lety velice překvapivý. A poslední týdny se o tom spekulovalo s takovou intenzitou, že už vlastně dnes překvapen nikdo nebyl.

Proč si Miloš Zeman vybral právě Aleše Michla?

Tak pan prezident o tom vlastně moc nemluví. První výskyt jména Aleše Michla v jeho projevu jsem zaznamenal někdy v roce 2017 v těch jeho podivných proslovech na TV Barrandov, kde si notoval s panem Soukupem, jistě si vybavíte, kde ho označil za slibného nebo zajímavého ekonoma. Pak už při jmenování to byl zábavný ekonom nebo něco takového. A teď prostě je to z jeho hlediska nejlepší volba pro řízení měnové politiky a české koruny.

Ten jejich vztah se tedy nějakým způsobem vyvíjí? Dá se nějakým způsobem popsat, jaký vztah má prezident Zeman s novým guvernérem Alešem Michlem?

Já myslím, že docela slušný vhled získáme z opačného hlediska. Jaký vztah pan prezident obětoval, aby pana Michla jmenoval. Vlastně od začátku, co je prezident, tak v měnových otázkách dal na Jiřího Rusnoka. Ve všem. Jmenoval mu bankovní radu podle jeho přání, vlastně viceguvernéři jsou vysloveně jeho žáci, děti, spolupracovníci - doplňte si sám, ale jako velice úzký vztah. A jedinou, opravdu jedinou výjimku udělal v případě pana Michla, což bylo na podzim roku 2018, kdy jmenoval do bankovní rady přes nesouhlas Jiřího Rusnoka. Ten nesouhlas vlastně možná nebyl tak ostrý, protože šlo jenom o jedno místo ze sedmi. Ale teď se stalo to, že vlastně převezme místo nebo křeslo po něm, a to už je zásadní věc. A velmi pravděpodobně je s tím spojeno to, že Rusnokovi žáci v ČNB skončí, bude to znamenat totální obrat ČNB, Jiří Rusnok s tím na sto procent není spokojen. Musel dneska dělat stafáž tomu, s čím hluboce nesouhlasí.

„Vážený pane prezidente, blahopřeji panu kolegovi ke jmenování guvernérem a chtěl bych mu popřát – jemu a jim vedené bankovní radě - aby se jim dařilo co nejúspěšněji naplňoval mandát ČNB. To znamená pečovat o cenovou a finanční stabilitu v této zemi, protože v tomto ohledu je tato instituce nenahraditelná. “ Jiří Rusnok (dosluhující guvernér ČNB, 11. 5. 2022)

Vy jste říkal, že před pár lety by vám přišlo šokující, kdyby měl být pan Michl guvernérem ČNB. Proč tehdy šokující a proč dnes už ne?

Pan Michl do politiky nastoupil někdy před šestnácti, sedmnácti lety na ministerstvo průmyslu, kde byl mluvčím a pak se uvádí, že poradcem vicepremiéra pana Jahna, asi znáte ze Škodovky. A byla to taková v podstatě sociálnědemokratická politika s progresivní tváří. Na vládě zůstal i poté a pak se dal na bankovní dráhu, kde působil jako stratég jedné z bank a kde opravdu vstoupil do politiky, bylo při spojenectví s panem Babišem.

On byl jeho poradce.

Ano, jeho poradce na ministerstvu financí. A měl, co tak jako na veřejnost proniklo, poměrně extravagantní nápady a pan Babiš zřejmě pod jeho vlivem říkal na začátku kariéry vyslovené nesmysly. Zrovna i o ČNB. Například pan Babiš tvrdil, že státu se válí v ČNB 350 miliard, což následně musel vzít zpátky, že byl zaveden na scestí, opravdu nesmysly. A z tohoto pohledu by se mi to zdálo jako úplně absurdní poradce pana premiéra, tehdy ministra financí, vidět bankovní radě. Když se to panu Babišovi zřejmě povedlo prosadit v roce 2018, že do té bankovní rady byl jmenován, tak už se vlastně poměry dost změnily. Jejich vztah - prezidenta a Babiše - byl velmi silný. Byl to spojenci. Vzpomeňte si na to, jak často pan Zeman říkal, že bude jmenovat premiérem Babiše vlastně v podstatě bez ohledu na výsledek voleb a současně tam měl člověka, který vlastně prosazoval politiku, která se Babišovi líbila. Peripetie české politiky jsou složité, to asi nemusíme rozebírat, jak se vztah prezidenta s Babišem vyvíjel. Ale je možné, že teďka už Aleš Michl stojí víc na vlastních nohou. To uvidíme podle jeho kroků.

Jaké kroky budou? Co máme čekat od pana Michla?

Jmenovací ceremoniál hodně změnil. Pan Michl tam zmínil, že vlastně se sazbami nějakou dobu nebude hýbat, že dědictví, které mu zařídili jeho oponenti v ČNB, zvýšení sazeb až na současných 5,75 a možná i víc, což se ještě může stát na posledním zasedání, které povede Jiří Rusnok, že zanechá, uvidí, jak to bude fungovat a následně bude reagovat. To něco málo říká.

„Předpokládám, že navrhnu na prvním zasedání, které povedu v létě stabilitu úrokových sazeb po určitou dobu. Vyhodnotíme dopady dosavadní měnové politiky, vyhodnotíme nové indikátory přicházející z ekonomiky a pak se rozhodneme, co dál. “ Aleš Michl (11. 5. 2022)

A pak víme, že od prezidenta dostal zadání úroky rozhodně nezvyšovat. Prezident se rozhodl, že celá inflace, nebo tak drtivá část inflace má nákladový charakter, že proti ní nemá cenu bojovat vyššími úroky, což je z ekonomického hlediska poměrně zvláštní, když uvážíme, jakou máme v Česku nezaměstnanost a jak to dlouhodobě na trhu práce vypadá.

„Bral jsem v úvahu i argument časového zpoždění mezi zásahem ČNB a vývojem inflace, nicméně zdá se, že se v poslední době skutečně překlápí úrokové sazby z nástroje brždění inflace v nástroj jejího posilování. “ Miloš Zeman (11. 5. 2022)

„Od července, kdy budu vést bankovní radu, tak předpokládám, že inflace bude stále rekordně vysoká. Bude kolem 15 procent. Takže hlavní cíl bude navrátit inflaci na dvě procenta. Předpokládám, že to bude trvat dva roky. Problém je, jak už jste i zmínil, že je to inflace nákladová z větší části. Je to inflace dovezená hlavně přes větší ceny energií. Jak jsme se přesvědčili, tak zvyšování úrokových sazeb příliš tuto inflaci nesnižuje.“ Aleš Michl (11. 5. 2022)

„Z důvodů výše uvedených jsem se rozhodl jmenovat guvernérem České národní banky člověka, který měl kritický postoj ke zvyšování úrokových sazeb. “ Miloš Zeman (11. 5. 2022)

Tak jaké jiné zbraně bude mít guvernér proti dvouciferné inflaci? Rekordní nejvyšší za 30 let?

Trpělivost. Podle jeho slov vlastně co ta vlna přežene. My to musíme vydržet, uskromnit se a bude líp.

Jak důležitou roli podle vás vůbec bude zastávat pan Michl v rozhodovacích procesech o monetární politice této země? Jak vůbec důležitá role guvernéra je v České národní bance?

Tak formálně je to první mezi rovným. Bankovní rada je kolektivní orgán, sedmičlenný, a na každé usnesení se musí najít většina. Jenom v případě, kdy je někdo na služební cestě, nemocný, na dovolené, to se stává, a je rovnost hlasů, tak rozhoduje hlas předsedajícího, což je guvernér, případně viceguvernér. Takže tam jakoby zas jeho hlas nebude rozhodovat. Čistě teoreticky. Tato obměna, ke které dochází, je komplexnější. Mění se nejen guvernér, ale mohou odejít ještě další dva členové bankovní rady a jeden zaručeně přijde zvenčí. Tedy Aleš Michl může najednou dostat bankovní radu, která bude skákat, jak on bude pískat, když to řeknu trošku přehnaně. Anebo také ne. To v tuto chvíli ještě nevíme. Ale pokud by prezident novému guvernérovi nedal aspoň nějakou oporu, tak vlastně popře to, co mu zadal. Takže můžeme počítat s tím, že nová bankovní rada bude velice souznít s novým guvernérem.

Mimochodem víme, o kom se mluví, když jste zmiňoval to, že by se mohla ta rada proměnit?

To rozpětí je velice široké a v tuto chvíli nám prezident zas tolik vodítek nedal. A když se na to podíváte objektivně, tak vlastně není příliš respektovaných ekonomů, kteří by v této situaci radili tak jako Aleš Michl úroky nezvedat a počkat, až to přejde. V projevu prezident zmínil jméno Petra Bartoně, což je ekonom investiční společnosti Natland. Zda to byl signál nebo náhoda, uvidíme.

Když se vrátíme zpátky vůbec ke jménu Aleš Michl a k jeho osobě. Třeba byznysmen a komentátor Petr Stuchlík v komentáři pro Finmag mluvil o Michlovi jako o člověku, který není odtržený od reality, je v kontaktu s obyčejnými lidmi a může do ČNB přinést srozumitelnost. Naopak Martin Čaban v komentáři pro Seznam Zprávy popisuje hned dva důvody, proč by se Michl guvernérem ČNB stát neměl, respektive proč by jim neměl být, když už teď víme, že se jím stane od července. Podle něj totiž je tento krok symbolickým završením současné monetární politiky. A tím druhým hendikepem je jeho dlouhodobé napojení, už jste to zmiňoval, na Andreje Babiše. Jak reálné jsou jeho obavy?

Tak, že Aleš Michl je tak trochu ze stáje Andreje Babiše, je nesporné. A že jsou dál v kontaktu, dokázal Aleš Michl svou neopatrností sám. Nevím, jestli znáte ten případ, kdy jednoho letního, možná už podzimního dne Andrej Babiš natočil své Čau lidi, ve kterém citoval dlouhou řadu ekonomických ukazatelů a speciálně se zaměřil na ceny surovin, …

„Co je hlavním důvodem? No samozřejmě zdražily suroviny. Ropa zdražila o 44 procent, plyn o 94 procent, hliník 47 procent, měď 26 procent, bavlna 22 procent, cukr 21 procent. “ Andrej Babiš (předseda hnutí ANO, YouTube,12. 9. 2021)

… kterým dokládal, že ta inflace tehdy teprve trochu bující, je nákladového charakteru, dovezená ze zahraničí, a tedy ČNB páchá zločin, pokud proti tomu zasahuje. Stejná čísla Aleš Michl použil v článku, který vyšel den poté.

„Třeba si přečíst skutečně články například jako pan Michl. Nebojte se inflace, to chce klid. A hlavně je potřeba, aby ti, kteří se tváří, že chtějí řídit tuto zemi, by měli vědět, že inflace…inflaci, tedy vývoj cen má v naší zemi na starost ústavně nezávislá centrální banka, která je plně profesionální a naše ČNB boj s inflací umí. “ Andrej Babiš (YouTube,12.9.2021)

Z principu novin a tady toho není možné, aby to byla náhoda. Aleš Michl musel ten článek odevzdat dřív, rozhodně se neřídil podle toho, co řekl pan premiér tehdejší. To by bylo absurdní. A současně je zcela vyloučeno, že by stejní analytici došli k úplně stejným číselným hodnotám. To stačí, abyste si k tomu terminálu sedl o chvilku později a vyjdou vám jinak čísla. Takže víme jistě, že radní Michl premiérovi vlády připravoval podklady. Je to poměrně nevídaná situace. Nevybavuji si z české historie něco podobného. Takže i když se pan Michl velice bouří a velice s tím nesouhlasí a neslyší to opravdu rád, tak je velice politickým kandidátem nebo nově už guvernérem.

A to symbolické završení současné monetární politiky? Protože tím vlastně Zeman i dává najevo, že úplně třeba není spokojený s tím, jak v tuto chvíli současný guvernér Jiří Rusnok asi řeší tu rekordní inflaci?

Měnová politika a selský rozum nejde úplně dohromady, ale zkusme to. Při tom projevu prezident velice děkoval panu Rusnokovi za to, jakou práci odvedl a řekl, že to bylo možné, kdyby ještě zákon takovou možnost dával, tak by ho znovu udělal guvernérem.

„Je mi velmi líto, že ho podle platných pravidel nemohu jmenovat znovu, ale pevně věřím, že i nadále bude platným členem expertního týmu prezidenta České republiky. “ Miloš Zeman (11. 5. 2022)

Současně ale jmenuje člověka, který poslední rok je velice proti tomu, co Rusnok prosazuje.

Takže k tomu zavržení měnové politiky, jak říká komentátor Čaban, opravdu dochází. To se nedá nějak okecat. Může se maximálně stát to, že zavládne jakési příměří a Aleš Michl, jak naznačil, nějakou dobu počká a nechá působit sazby na té úrovni, kam je stanovila současná bankovní rada.

Mimochodem, reagovaly na jmenování nového guvernéra ČNB nějakým způsobem trhy, koruna?

K tomu jsou trhy velice předvídavé, agilní. Jde o miliardy. Takže první reakce vlastně byla už na tu pouhou spekulaci. V pátek jsme viděli náhlé oslabení koruny o asi 40 haléřů na euro. Tam to dál přešlapovalo kolem hladiny 25 korun za euro, aby krátce poté, co začal mluvit prezident, to vystřelilo o dalších 30 haléřů, řekněme. Takže celkový kumulativní oslabení koruny je významné a je to vlastně nečekaný proinflační faktor, se kterým by ČNB měla nějakým způsobem bojovat. Jak víme, nebude.

Možná jsme nezmínili ještě jednu poměrně důležitou roli guvernéra ČNB, totiž prezentování toho, co se děje na rozhodování bankovní rady veřejnosti. To znamená, že by měl mít asi nějaké komunikační schopnosti. Když připomenu slova odcházejícího guvernéra Jiřího Rusnoka z roku 2018, kdy jmenoval Aleše Michla do bankovní rady, tak on upozorňoval na jeho výborné komunikační schopnosti směrem k veřejnosti. Je to i podle vás něco, co by mu mohlo teď být ku prospěchu?

Komunikace centrální banky je velice podstatná záležitost a třeba to, jakým způsobem pan Rusnok prezentoval rozhodnutí, tak to nikdy nebyla nějaká show, která by strhávala davy. Aleš Michl v tomto může mít nějakou výhodu, ale zase prezentace nepřeváží podstatu. A co se týče popularizační činnosti, tak tam v tom je velmi pilný. Velmi se snaží třeba o pěstování finanční gramotnosti, to je jednoznačně záslužná činnost. Publikační činností zavalil tak trochu sám sebe. Má pravidelné sloupky v novinách patřících svěřenskému fondu pana Babiše. Někdy tam najdete dva jeho komentáře týdně. Zrovna když se láme chleba, je to jako něco nebývalého. Ale v jiných vystoupeních moc do svého uvažování nedal nahlédnout. K nějakému konfrontačnímu rozhovoru nedošlo nebo konfrontačnímu – kritickému rozhovoru nedošlo. On si velice vybírá, s kým mluví. V tom je teda podobný panu Zemanovi dlouhodobě. Takže to vlastně nevíme, jak bude pod tlakem fungovat. Má spoustu projektů, které chce mít spojené se svým jménem. Můžu uvést příklad. Slyšel jste jméno nebo název Ota negramota?

Ne, to slyším poprvé.

To je taková série skečů, několikaminutových videí, které se v ČNB zrodily ve spolupráci pana Michla a známého herce Lukáše Pavláska. Je to taková poměrně bizarní záležitost, kde pan Pavlásek hraje naprostého troubu, který neumí zacházet s penězi. A pan Michl mu dává jakoby lekce do života a učí ho, jak s těmi penězi zacházet a boří největší mýty. Mělo by to být zábavné, můžete posoudit sám. Těch skečů je několik, najali na to profesionálního herce, a přesto o tom vlastně nikdo neslyšel. Možná ten výsledek nebyl takový, jak nový pan guvernér předpokládal a údajně se tomu ČNB přezdívá blbý a blbější. Jako ta podobnost tam trošku je se známým filmem. A vlastně je to trochu bizarní. Už jenom to, že třeba ta postavička toho Otty negramoty panu Michlovi důsledně vyká, on mu tyká. Dělá to takový zvláštní kontrast.

Pojďme se teď podívat výhledově do budoucna. Vy jste mluvil o trpělivosti jako jedné z hlavních asi zbraní nového guvernéra proti dvouciferné inflaci. Kam nás ta trpělivost, kam Česko může trpělivost dostat?

To záleží, jak si to přebere veřejnost. Když váš plat ztratí během jednoho roku 15 procent hodnoty, co uděláte? Bude ho chtít zvýšit. Tak bude asi postupovat spousta lidí v České republice, což je začátek. Kdyby inflace neochabovala, tak si to lidé budou chtít dostat do pracovních smluv. Kompenzujte mi inflaci. Pracuji stejně, proč bych na tom trpět? Firma má větší tržby, pojďme do toho. Tak přesně toto pan Michl nechce. Je to logické, nechce to nikdo z centrálních bankéřů, ale současně na to nemají žádný vliv. Mzdová regulace, kdyby náhodou u nás existovala, by byla záležitostí vlády a takže toto vlastně je na lidech. A pokud nechceme, aby se něco takového stalo, tak musí být centrální banka důvěryhodná. Je důvěryhodná v situaci, kdy říká ‚ta inflace je nákladová, my proti ní bojovat nebudeme‘? Na to si každý odpoví sám.