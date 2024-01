Virtuální asistent nebo chatboti. České banky zkouší využívat umělou inteligenci

„Máme hotového virtuálního asistenta Hey George,“ popisuje Lukáš Pudil z České spořitelny, kde má na starosti poradenství a personalizaci. Drží v ruce telefon s otevřeným mobilním bankovnictvím. „Buď si s ním můžu jen popovídat, nebo hledám něco v aplikaci,“ říká.

Nejnovější verze chatbota, kterou chce spořitelna letos zpřístupnit, klientům banky odpoví na nejčastěji kladené otázky, třeba jak zablokovat kartu.

„Často máme problém, že lidi volají do call centra s těmito dotazy. Jsou často hodně početné a dají se vyřešit jinak,“ míní Pudil.

Virtuální asistenti

Využití umělé inteligence není v bankovnictví nic nového. Bankám už pomáhá například ke zlepšování kybernetické bezpečnosti, zjednodušení vnitřních procesů, při marketingových kampaních nebo jako prevence podvodů.

Nově se finanční instituce učí pracovat právě s generativní umělou inteligencí, která vytváří texty, obrázky a jiný obsah. K ní patří i chatboti.

V Komerční bance od minulého roku vyhodnocují první pilotní studie k tomu, do jakých oblastí generativní umělou inteligenci nasadit. Podobný přístup zvolila i Mbank. Využití velkých jazykových modelů zkoumala také ČSOB k zlepšení svého virtuálního asistenta a v letošním roce v tom chce pokračovat.

Možnosti testuje také Air Bank, popisuje mluvčí Michal Kuzmiak: „Nyní se zabýváme možnostmi syntézy lidského hlasu, abychom dokázali vytvořit kopii lidského hlasu a mohli použít v různých situací a větách bez nutnosti dalšího nahrávání ve studiu.“

Snazší vyhledávání

Podle předsedy komise pro finanční a bankovní bezpečnost České bankovní asociace Petra Baráka je potenciál pro umělou inteligenci velký i kvůli množství dat, se kterými banky pracují.

„Umělá inteligence dokáže nahradit lidský faktor a ty stávající systémy těmi novými, které si dokážou s těmi daleko líp poradit a dokážou je zpracovávat nejen z hlediska výstupu nějakých personifikovoných nabídek pro klienty,“ říká Barák.

V budoucnu by navíc mohl existovat finanční poradce v digitální podobě, který by klientům dokázal poradit třeba s investováním. S takovou vizí pracuje i Česká spořitelna a tyto možnosti chce na svém chatbotovi testovat.

„Ve finále by to mělo jednou fungovat tak, že člověk řekne: mám dva tisíce, investuj je nejlépe, jak můžu,“ dodává Lukáš Pudil. K takovému použití umělé inteligence by ale bylo nejprve nutné upravit stávající pravidla finančního trhu. Teď se její využití řídí obecnými předpisy.

Vlastní regulaci umělé inteligence zatím Česká republika nechystá, říká mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová: „Regulace použití umělé inteligence na finančním trhu je komplexně připravována na úrovni EU v podobě nařízení AI Act, do jehož přípravy se Ministerstvo financí zapojuje.“

I přes regulační omezení může zapojení umělé inteligence bankám přinést významné zisky. Například globální poradenská společnost McKinsey očekává, že by mohla bankám ve světě ročně přinést v přepočtu až osm bilionů korun navíc.