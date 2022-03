Odpojení od SWIFT je pro Rusko bolestivější než odchod Visa a Mastercard, říká ekonom Singer

Společnosti Visa a Mastercard o víkendu oznámily, že pozastavují svou činnost v Rusku. Karty Visa vydané mimo Rusko tak v zemi nebudou fungovat, platební společnost Mastercard zase nebude podporovat karty vydané ruskými bankami. Jakákoliv karta Mastercard vydaná v zahraničí narazí u ruských obchodníků a nepřijmou ji tamní bankomaty. Praha 16:20 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odchod Visy a Mastercard znamená dle Singera další odříznutí Ruska od světového finančního systému | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Co to rozhodnutí společností Visa a Mastercard fakticky znamená pro obyvatele Ruska?

Znamená to další odříznutí ruského finančního systému od světového finančního systému a v tomto případě samozřejmě i světového finančního systému od Ruska. Jinými slovy, věci, které fungovaly předtím po celém světě, teď budou fungovat, pokud jsou vydány v Rusku, tak jenom v Rusku, nebo jsou-li vydány ve světě, tak jenom v tom zbytku světa mimo Rusko.

A je to rozhodnutí bolestivé? Jinými slovy – jak velkou část ruského trhu tvoří Visa a Mastercard?

Myslím si, že jde o většinu transakcí. Ale na ruském trhu většina transakcí uvnitř bude fungovat i dále. Transakce pomocí Visa a Mastercard v kombinacích mezinárodních, Rusko – svět nebo svět – Rusko, netvoří zase tak velký poměr transakcí. Je to prostě jenom další, moje generace vychovaná (kapelou) Pink Floyd by řekla „další cihla do zdi“.

Když se podíváme na to, co vlastně umožňují ony dvě karty, které jsou asi nejrozšířenější, dají se nějak nahradit?

Dají se nahradit. Existují i jiné platební systémy, koneckonců i u nás máme takové ty platební systémy na benzinky, které byly jednu dobu docela rozšířené a které stále běhají.

Jsou podle vašeho názoru ruské banky na hromadné vydávání svých karet připravené? Co by to pro ně obnášelo?

Já si myslím, že tohle zase není takový problém pro ruské banky, protože ony vnitřní platební systém mají. Tam skutečně jde jenom o to odříznutí těch věcí, které mají přeshraniční charakter.

Pozastavení činnosti v Rusku je zřejmě bolestivé nebo nepříjemné i pro ty společnosti Visa a Mastercard. Dají se nějak vyčíslit jejich ztráty?

Viděl jsem někde číslo, že se bavíme řádově o nějakém velmi nízkém procentu příjmů z transakcí, které můžou být na ruském trhu. Přiznám se, že je to asi trošku víc, než já bych čekal, ale je to zřejmě asi dané tím, že Čína už má svůj vlastní systém a svoje vlastní systémy dávno. Takže vlastně ty Visy a Mastercardy… Kdo tam byl, tak ví, že tam moc nefungujou.

Jinými slovy, je to nějaká ztráta, která se dá asi vykompenzovat odjinud.

Je to ztráta, která je z hlediska Visy a Mastercard řešitelná vcelku v klidu.

Součástí sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu bylo také vyřazení části ruských bank ze systému SWIFT, další opatření míří proti ruské centrální bance. Už jsou známé dopady těchto kroků?

Určitě bezprostředně bolestivější pro Rusko jsou opatření proti centrální bance, rubl dramaticky klesl.

Může se situace ještě víc hrotit? Může být ještě bolestivější?

Může se ještě víc hrotit, vždycky můžete mít ještě více bolesti. Obávám se, že se to vbrzku naučíme. Ale přiznám se, že si myslím, že tady už ohromný prostor na odřezávání od transakcí není. Minimálně do okamžiku, kdy se rozhodneme, že do Evropy nechceme ruský plyn. Což si myslím, že ale pro některé evropské ekonomiky je rozhodnutí, na které ještě nejsou připraveny politicky.