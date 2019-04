Souboj o postup do finále a investici 11 milionů korun: V Praze se utkají nejlepší evropské start-upy

V pražském Kongresovém centru se ve středu koná evropské finále soutěže Startup World Cup. Třináct nejlepších evropských start-upů se utká o investici 500 tisíc dolarů (přes 11 milionů korun) a také postup do celosvětového finále ve Spojených státech. Kdo v soutěži bude zastupovat země visegrádské čtyřky, se v Praze rozhodovalo už v úterý. Praha 9:48 10. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třináct nejlepších evropských startupů se utká o investici 500 tisíc dolarů a také postup do celosvětového finále (ilustrační snímek) | Zdroj: Pixabay

Porota složená z českých i zahraničních investorů vybrala čtyři finalisty, mezi kterými jsou hned tři české. Ty chtějí prorazit v logistice nebo třeba pomoct lidem z rozvojových zemí pořídit si brýle a díky tomu třeba i získat zaměstnání.

„Když nevidíte, nemůžete se učit. Když nevidíte, nemůžete ani vydělávat,“ říká Radiožurnálu motto start-upu DOT Glasses jeho zakladatel Philip Staehelin.

Firma vyvinula speciální plastový rám brýlí, který je možné nastavit pro korekci různých zrakových vad a různých typů obličeje. Tím pádem ho může vyrábět ve velkém množství a přitom velmi levně. Díky speciálním čočkám pak chtějí DOT Glasses předcházet zdlouhavému předepisování u lékaře.

Tři klíčové minuty

„Testování očí je velmi jednoduché - můžete si ho udělat dokonce sami. Nepotřebujeme, aby naši klienti viděli dokonale, ale tak akorát, aby mohli něco dělat. To znamená plus minus jednu dioptrii. A to mění všechno od logistiky až po možnost rozšiřování výroby,“ dodává Staehelin.

Kromě DOT Glasses do finále regionálního kola soutěže Startup World Cup postoupila i logistická služba DoDo, ruský start-up Tvori zabývající se výrobou obsahu pro virtuální realitu přímo ve VR a společnost MotionLab, která svým klientům umožní vyrábět personalisovaná videa na základě zákaznických dat.

Všichni soutěžící museli ve třech minutách představit svůj start-up investorům a pak dvě minuty čelit jejich doplňujícím otázkám. Člen poroty šéf inkubátoru UP21 Vít Šubert prozradil, čím čtyři finalisté porotu oslovili.

Přidaná hodnota

„Vždycky taková soutěž je částečně o tom, jak prezentují, jak se jim povedou ty tři minuty. Ale tak je to i v životě a u investorů. Zároveň bylo zajímavé, že letos to nebyly jenom technologické start-upy. Jeden chce udělat levné dioptrické brýle, rozšířit je do světa, kde na to lidé nemají peníze. Pro nás to překvapivě byla kombinace technologických a netechnologických start-upů, což nebývá obvyklé,“ řekl Šubert.

Předseda poroty, zakladatel investičního fondu Garage Ventures, Bill Reichert pak ocenil kvalitu všech soutěžích start-upů. A vysvětlil, co podle něj musí start-up splňovat, aby zaujal investory.

„Váš produkt nebo službu bude někdo milovat, jen pokud nabídnete nějakou lákavou přidanou hodnotu. A na to spousta podnikatelů často zapomíná. Mluví neustále o svém produktu, ale nevysvětlí, co přesně vlastně jejich zákazníkům přinese,“ řekl Reichert.

Přesycený trh s nápady

Investoři ze Spojených států podle něj do evropských start-upů příliš investovat nebudou, protože moc neznají místní trh. Založit firmu v některé ze zemí Visegrádské čtyřky ale může mít i určité výhody, myslí si Bill Reichert.

„Výhodou je, že můžete prozkoumat nápady z celého světa, najít ty opravdu dobré a zkusit je přizpůsobit vašemu regionu. Pak byste se mohl prosadit, protože tam nebude žádná větší konkurence. Nevýhoda amerického trhu je, že je tam tolik start-upů,“ upozorňuje Reichtert.

„Je opravdu těžké najít jakýkoliv nápad, se kterým by ještě nepřišla spousta dalších start-upů, které si už konkurují v přesně té samé oblasti,“ říká.

Šampion regionu Visegrádské čtyřky se zařadí mezi 13 nejlepších evropských start-upů v hlavní soutěži evropského kola soutěže Startup WorldCup.

O investici ve výši 500 tisíc dolarů a postup do celosvětového finále bude bojovat například se start-upem Precision Navigation Systems z Estonska a jeho navigací pro drony nebo irskými axial3D zabývajícími se 3D tiskem implantátů a náhrad.