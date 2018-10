Vitana a Hamé se v Česku a na Slovensku spojí do Orkla Foods. Současné značky zůstanou zachovány

Potravinářské společnosti Hamé a Vitana, které vlastní norská společnost Orkla, se spojí do firmy Orkla Foods Česko a Slovensko. Ředitelem se stane šéf Vitany Pawel Szczesniak. Generální ředitel Hamé Martin Štrupl naopak ohlásil odchod ze společnosti, kde působil 15 let, informovala v úterý společnost Orkla. Podle mluvčího Hamé Petra Kopáčka by současné značky měly být zachovány.

