Soud poslal do úpadku Vítkovické strojírny. Firma už propustila přes 500 zaměstnanců

Městský soud v Praze poslal do úpadku společnost Vítkovické strojírny. Vyplývá to z informací zveřejněných v Insolvenčním rejstříku. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Zdůvodnila to tím, že má peněžité závazky po splatnosti ve výši několika desítek milionů korun, nemá peníze na zálohy na nákup surovin ani na mzdy zaměstnanců.

Ostrava 9:35 6. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít