PŘEHLEDNĚ: Programy pro odvětví zasažená koronavirem. Miliardy pro dopravce nebo odložené daně

Vláda ve středu schválila řadu podpůrných programů pro odvětví zasažená vládními opatřeními proti koronaviru. O kompenzace budou moci žádat například umělci, restauratéři, ale i podnikatelé. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáše Prouzy se ale zapomíná na dodavatele a lidi z návazných služeb, kteří rovněž s uzavřenými a výrazně omezenými obory ztratili příjmy. Praha 17:22 14. října 2020

Podpora zaměstnanosti

Vláda prodloužila poskytování příspěvku A z programu na podporu zaměstnanosti Antivirus do konce roku. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do 50 000 korun. Dosud podniky, na které dopadla nařízená omezení, mohly získat 80 procent výdělku lidí v uzavřených provozech či náhrady v karanténě do 39 000 korun superhrubé mzdy.

Odložení daní pro podnikatele

Ministerstvo financí odloží podnikatelům ze zasažených odvětví všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně od dneška do konce roku.

Miliardy pro autobusové dopravce

Zájezdoví autobusoví dopravci dostanou na pokrytí ztrát z krize od státu od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června až miliardu korun. Kompenzace budou vypláceny za sedačku a den.

COVID kultura

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve čtvrtek vyhlásí druhou výzvu k programu COVID kultura. Na pomoc je v něm připraveno 750 milionů korun. Podpora má sloužit k pokrytí zmařených nákladů za neuskutečněné kulturní a společenské akce kvůli opatřením proti koronaviru. Pořadatelé budou moci žádat o dotaci až deset milionů korun.

V rámci programu COVID kultura budou mít na podporu nárok i výkonní umělci a odborné technické profese z oblasti hudba, divadlo a tanec, kteří jsou živnostníky a nemají žádný hlavní zaměstnanecký poměr. Získat mohou jednorázový příspěvek 60 000 korun.

COVID nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu v říjnu vyhlásí výzvu na pokračování programu COVID nájemné. Podnikatelům přispěje 50 procent na komerční nájem do výše deset milionů korun za červenec, srpen a září. Na rozdíl od první výzvy nebude žádost podmíněna poskytnutou slevou pronajímatele. Na program je vyčleněno 1,2 miliardy korun. Podpora není plošná, žádat o ni budou moci nejvíce zasažená odvětví jako stravovací zařízení, fitness centra, hudební či taneční kluby, kina, bazény, sauny, muzea, hrady, zámky, zoologické zahrady nebo zařízení volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež.

COVID sport

Kluby a pořadatelé sportovních akcí budou moci žádat o dotace v pokračování programu COVID sport. Kompenzovány jim budou náklady vynaložené na zrušení sportovní události v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru. V programu je připraveno 500 milionů korun.

V České republice od 5. října platí na 30 dní nouzový stav. Kvůli stále rostoucímu počtu potvrzených případů koronaviru vláda už několikrát zpřísnila opatření proti šíření nákazy.

Restaurace, bary a kluby musejí od středy zůstat zavřené. Občerstvení mohou mezi 6.00 a 20.00 hodinou prodávat přes výdejní okénka.

Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale také zoologické zahrady musely provoz přerušit už od pátku. Galerie, hrady, zámky, muzea, kina a divadla nefungují od pondělí. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či kongresy. Opatření by měla platit do 3. listopadu.