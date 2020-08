‚Ještě letos, nebo příští rok.‘ Babiš řekl, že vláda chce dát seniorům příspěvek ve výši 5000, nebo 6000 korun

V pondělí se na tom chce domluvit s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a pak to společně oznámí, řekl Babiš.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) již dříve uvedla, že senioři by mohli v letošním roce obdržet jednorázový příspěvek ve výši 1000 korun a více. „Třeba někdy okolo Vánoc. Máme na to v koalici hodně společný názor,“ řekla serveru Blesk.cz. „O té částce, jaká by to měla být, jsme se také už bavili, ale je neseriózní ji teď říct, dokud není ještě úplně dojednaná,“ dodala. Doplnila ale, že platba by přesahovala 1000 korun.

Představitelé vládní koalice se v poslední době opakovaně předháněli v návrzích na zvýšení důchodů. Premiér Andrej Babiš (ANO) nejprve koncem července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného navýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2021 ze zhruba 840 na 900 Kč. ČSSD pak navrhla zvýšení valorizace až o 400 Kč. Babiš následně prohlásil, že by valorizace mohla vzrůst až o 500 Kč. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14 397 korun.